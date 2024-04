Viralizan plegaría para que María Jiména Duzán no desbanque a Vicky Dávila de la dirección de Semana

En las últimas horas, la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, se enfrascó nuevamente en una discusión con la reconocida columnista María Jimena Duzán, a quien acusa se quiere quedar con la dirección del medio de comunicación. Tras esta polémica, la cantante Marbelle, misma que es una fiel seguidora de Dávila, salió en su defensa con una contundente declaración.

En medio de su pódcast, Duzán relizó una entrevista a Gabriel Gilinski al que cuestionó por el papel de Dávila y la posibilidad de que la nacida en Buga, Valle del Cauca, llegue a terciarse la banda presidencial en 2026; a lo que Gilinski respondió: “Hasta el momento no he visto que Vicky haya indicado o dicho que quiere ser candidata, tampoco le he preguntado al respecto. (...) No puede ser directora y candidata a la vez”.

Ante esta intervención, Vicky respondió con un satírico video en su cuenta de ‘X’ en donde acumula 3,8 millones de seguidores, clip que acompañó con las palabras: “Cosas que mandan en redes. María Jimena Duzán, “el tormento tuyo soy yo, el tormento tuyo soy yo… tú no eres feliz, tú no eres feliz, tú no eres feliz, mi amor”.

#TuTormentoSoyYo #ElTormentoTuyoSoyYo



Cosas que mandan en redes.



María Jimena Duzán, “el tormento tuyo soy yo, el tormento tuyo soy yo… tú no eres feliz, tú no eres feliz, tú no eres feliz, mi amor”. @MJDuzan pic.twitter.com/mXEXQ8aK68 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 29, 2024

Este rifirrafe llegó hasta varias aristas del mundo de la comunicación y el entretenimiento, dentro de ellas a los oídos de Maureen Belky Ramírez, quien decidió enviar una oración para que Duzán no llegue a ocupar el escaño más alto, en lo que se refiere al contenido editorial de Semana: