¿Novio de Beba agarró consejo de Mary Méndez?

La expulsión de Beba del ‘Desafío XX’ sigue siendo noticia por cada una de las reglas que incumplió, así como de lo sucedido después de ello, que dejó a la casa Alpha en playa baja cumpliendo un castigo.

Sin embargo, justo antes de irse a Tobia desde el hotel, la exparticipante dio una entrevista como sus demás compañeros a Johncito Preguntón y entre eso estaba la dinámica de lo que sería la última llamada que estos les harían a sus familiares antes de partir a la Ciudad de Las Cajas.

Al llegar el turno de Beba la polémica concursante decidió llamar su novio. Y en medio del divertido momento Johncito Preguntón le hizo una comprometedora pregunta que marcaría un posible futuro para la concursante.

“Andrés, ¿Le va a poner anillo o no a Beba?” — Johncito Preguntón

“Eso está casi seguro” — Novio de Beba

El regaño de Mary Méndez desde ‘La Red’

Al terminar de presentar el trabajo los presentadores de ‘La Red’ no dudaron en opinar sobre lo visto en el reportaje y quien tomó la palabra en primera instancia fue Mary Méndez, quien no dudó en criticar que esa no era la mejor forma.

“Oye, es que ven acá. Cuando uno se va a casar, cuando usted le va a proponer matrimonio a su novia, usted no le dice ‘de pronto sí o tal vez’. ¿Y eso qué es óyeme? Cómo le va a decir ‘Ay sí de pronto, casi seguro’” — Mary Méndez

La propuesta de matrimonio llegó

Tiempo después Andrés Fernando Gómez, nombre del novio de Beba, preparó una singular sorpresa para hacerle la petición de matrimonio, en el que la llevaron engañada a un supuesto ensayo en el que él la sorprendería con un ramo de flores y hacerle la pregunta de rigor.

El romántico momento fue publicado por la exparticipante por medio de sus redes sociales en el que se ve cada detalle de la petición. “Nuestra historia, apenas está comenzando y estoy feliz de iniciar toda esta aventura de tu mano Te amo ❤️ Sí en esta y todas las vidas”, escribió Beba.

Pese a que tienen cuentas personales comparten una llamada @2fitlatinos en la red social Instagram en la que muestran cómo es su vida desde rutinas de entrenamiento motivadoras hasta deliciosas recetas saludables. La pareja creo la cuenta para inspirar y demostrar que alcanzar las metas es aún más gratificante cuando lo hacen junto a sus seres amados.