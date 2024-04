Julián Trujillo habló de quién es el participante más “necesario” de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ continúa generando revuelo en las redes sociales, no solo por las confrontaciones entre los participantes, sino también por las estrategias inteligentes que utilizan para permanecer en el reality.

Uno de los concursantes más comentados en las plataformas es el actor Julián Trujillo, quien forma parte del ‘team galáctico’ junto a Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker e Isabel Santiago. Su estadía en el programa ha sido controvertida debido a los enfrentamientos con otras personalidades como ‘La Segura’, Karen Sevillano y ‘Culotauro’.

Recientemente, los televidentes elogiaron la capacidad de análisis de Trujillo, quien evalúa cuidadosamente a cada uno de sus compañeros para utilizar estratégicamente sus recursos en la competencia. En un video compartido por RCN en sus cuentas oficiales, Trujillo conversó con Sebastián González sobre quién considera un personaje “necesario” dentro de la casa.

Julián Trujillo dijo a quién considera un personaje “necesario”

El actor se refirió al creador de contenido, Alfredo Redes, como una pieza clave para poder sobresalir en el juego.

“Alfredo (Redes) es tan necesario aquí porque es la persona que le da la oportunidad con su chiste de que las personas no se han olvidadas. Lo mejor que te pueda pasar es que Alfredo te coja entre ojos, en el buen sentido de la palabra, o a mí, mira que no me suelta, entonces mientras él hace el trabajo yo disfruto de un buen café”, expresó Trujillo.

Julián explicó que las bromas de Alfredo son fundamentales, pues son un elemento para no olvidar a las personas.

En un tono de broma, Trujillo alentó a Alfredo y le dijo que iba por buen camino, mientras al fondo se escuchaba a Alfredo comentando que Julián lo motiva y elogiando su astucia, pero luego añadió que, a pesar de ello, lo votaría en la nominación para que salga de la competencia.

En las redes sociales, los comentarios elogiaron la habilidad estratégica de Trujillo: “Julián sabe cómo sacar provecho de cada situación”; “Es impresionante cómo analiza todo”; “Julián es un verdadero estratega”; “Es inteligente cómo se relaciona incluso con sus ‘enemigos’”.

A medida que avanza el reality, los televidentes están cada vez más expectantes por descubrir quién será el ganador. Mientras tanto, siguen atentos a los próximos acontecimientos que puedan surgir en los próximos días dentro del programa.