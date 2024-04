Cony Camelo se burló de Yeison Jiménez por sus frases al estilo Pablo Escobar

El cantante caldense Yeison Jiménez se convirtió en tendencia recientemente por una situación que va más allá de su talento sobre las tarimas y frente a los micrófonos, luego de que diera a conocer l o que pasaría, según él, si llegaran a arrebatarle su vida de manera violenta, palabras por las que muchos lo compararon con Pablo Escobar. Al respecto, miles de internautas salieron al ruedo a mostrar su opinión, dentro de ellos la afamada actriz Cony Camelo.

“Hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces si a Yeison Jiménez le hicieran algo, si Dios no lo permita, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo, eso sí está claro. En este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”, fueron las declaraciones de Jiménez a la emisora ‘Los 40 Principales’.

“He sido bueno. (...) Conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo, me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la Costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, entonces ellos saben que meterse con Yeison Jiménez, lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello”, añadió.

Ante esto, la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en la telenovela de antaño, ‘Los Reyes’, decidió usar su cuenta de ‘X’, donde acumula casi 250.000 seguidores, en la que compartió un meme en el que se le ve al personaje Mickey Mouse, llorar por su amigo ‘Pluto’, imagen acompañada de la frase: “¿De qué murió? No adoraba a Yeison Jiménez”.