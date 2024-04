Yeison Jiménez dio a conocer lo qué para él sucedería si se hacen efectivas amenazas de muerte en su contra

Hablar de la nueva ola de la música popular en Colombia es hacer un gran apartado en la carrera de Yeison Jiménez, hombre que se ha ganado con sudor, lágrimas y trabajo duro, cada uno de los asensos en los escaños que lo han posicionado como uno de los artistas más escuchados del país. Recientemente, el cantante se convirtió en tendencia luego de dar unas polémicas declaraciones en una entrevista, en donde habló sobre lo que pasaría si alguien le quita la vida de manera violenta.

El nacido en el municipio de Manzanares, Caldas, entabló recientemente una conversación con Roberto Cardona de ‘Los 40 Principales’, periodista que es toda una sensación en las redes sociales por las ocurrencias que hace junto a Valentina Taguado y ‘Pipe’ Flórez, con su programa ‘Impresentables’ . Cardona le cuestionó varios aspectos a Jiménez, pero hizo un gran énfasis en la pregunta “¿Usted ha tenido miedo por su vida?”; la cual tuvo la siguiente respuesta:

“Hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Entonces si a Yeison Jiménez le hicieran algo, si Dios no lo permita, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo, eso sí está claro. En este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”, enfatizó el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’.

“He sido bueno. (...) Conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo, me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la Costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, entonces ellos saben que meterse con Yeison Jiménez, lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello”, añadió el caldense.