Óscar López exparticipante del ‘Desafío’, mostró a su pareja que le ayudó a salir de las drogas

Óscar López es conocido por su participación en el ‘Desafío’, un reality show donde se pone a prueba la resistencia física y mental de los concursantes, este participó en las ediciones de 2017 y 2018, donde se destacó por su habilidad en las pruebas y su constancia. Sin embargo, estar en el reality era algo muy importante en su vida, por lo que estuvo dispuesto a atravesar por momentos extremadamente duros.

“La gente no ve nada, sufrimos más de lo que se imaginan”, afirmó en medio de carcajadas en una entrevista que concedió a Caracol. Así mismo, reflexionó sobre las cosas que la gente no se imagina de esta competencia, pues comentó que las personas no ven ni el 10% de su día a día, por lo que hubo muchas cosas que los colombianos se perdieron, desde peleas, hasta eventos chistosos, pues dijo que en el 2017 hizo un reinado de belleza con Lucho y Mateo a quienes les puso hasta peluca.

Después de su participación en el Desafío, Óscar López ha enfrentado varios retos personales. En una entrevista, reveló que luchó contra el consumo de drogas, un desafío que enfrentó tras la fama obtenida en televisión. Sin embargo, ha logrado superar esos momentos difíciles y ha retomado su vida, volviendo al deporte y dejando atrás los excesos.

Óscar también ha compartido detalles sobre su vida personal y cómo su relación con su pareja, Kevin Ramírez, ha tenido un impacto positivo en su recuperación y bienestar.

De hecho, en la más reciente entrevista que concedió al programa de ‘La Red’ de Caracol contó detalles de su relación y los problemas que tuvo con las drogas: “cuando uno se enfrenta con el tema de la drogadicción y así lo hagas poco o lo hagas mucho eso totalmente te saca te desenfoca, pero una de las cosas que le pedí a Dios, es que Kevin me ayudara y me apoyara a salir de ese infierno en el que me metí”.

En la actualidad la pareja se encuentra muy feliz y han logrado consolidar su noviazgo tras 7 años de relación.