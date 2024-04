¿No era real? Miguel Bueno se sinceró sobre su relación con Ornella y los televidentes le dieron ‘palo’

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality. Aunque la convivencia es un reto, muchos han dejado ver que el amor también florece dentro de la casa y una de las parejas que protagonizó las últimas semanas fueron Miguel Bueno y Ornella Sierra; aunque ninguno dio el primer paso para concretar su relación, muchos comentaron que había posibilidades de que en un futuro sucediera.

El tiempo no estuvo a favor de Miguel Bueno, que fue el eliminado doce del reality y con su salida, las posibilidades de la relación se cayeron. Sin embargo, durante el aftershow de VIX, el concursante aclaró su situación sentimental y la realidad detrás de sus acercamientos, el cantante urbano afirmó que tras una ruptura reciente es muy pronto para iniciar una relación, dijo: “siento que es muy pronto para una relación y estar dentro del reality, no deja que pueda pasar algo de forma orgánica. Y pensar que hubiese pasado algo con Ornella, realmente no creo”.

Ah bueno. Chao. Cancelen la funa a RCN, mi reina merece lo mejor 😔🫵🏻#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/ou47ITHAju — Noeh 🇵🇦 (@badgyalnoeh) April 29, 2024

Las peleas de Ornella y Pantera

Pantera es recordado por su participación en realities como ‘El Desafío’ y ‘Guerreros’ de Canal 1, pero ahora ha brillado por su gran personalidad en el programa de VIX y RCN; su nombre real es Kevin Fuentes y es un apasionado por el deporte, en especial el fútbol y ha conquistado a varios televidentes al mostrar una práctica con la que gana dinero extra dentro del reality. Pero uno de los factores que más le han criticado, es por su forma de expresar el desacuerdo, pero a pesar de esto muchos han destacado su gran bondad.

En esta oportunidad, tuvo una discusión con Ornella y aunque ambos han expresado que se guardan cariño, pero lo que desató la pelea fue un reclamo de Pantera a la barranquillera que ha demostrado desde el inicio del concurso que es bastante sensible, por lo que luego de que Pantera la llamara “dramática”, se fue a llorar a la habitación y allí sus amigos la aconsejaron.

Al final, Ornella decidió poner límites y pedirle a Pantera que aunque esté enojado, no debe hablarle a ninguna de las personas de la casa de esa forma; la mayoría del Team Papilla apoyaron la postura de Ornella y acordaron hablar con Pantera para que evite esta clase de comportamientos que dañan la convivencia de los participantes. Aun así, estas semanas ambos han demostrado que se quieren y apoyan incondicionalmente.