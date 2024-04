“Se pasó de grosera”: En redes critican a ‘Beba’ tras su expulsión del Desafío XX

Caracol Televisión cuenta con varios formatos de realities que varios televidentes siguen y uno de los más importantes es ‘El Desafío’ que desde hace 20 varios años ha mostrado la faceta competitiva tanto de famosos, personas del común como de deportistas de alto rendimiento. En esta temporada conmemorativa, con los que celebra sus dos décadas en la pantallas, los equipos han tenido varios problemas por la convivencia y desde el primer día llamó la atención el comportamiento y actitud de ‘Beba’, quien terminó expulsada del programa.

En la noche de este viernes, 26 de abril, los fanáticos del Desafío XX fueron sorprendidos con la expulsión de Beba, que ahora es una de las exintegrante del equipo Alpha.

‘Beba’ es criticada por ser grosera tras su expulsión del Desafío XX

Durante el capítulo se viralizó la actitud de la barranquillera con sus compañeros y en particular con la presentadora Andrea Serna. Poco antes de iniciar con el desafío a muerte, presentaron las imágenes de cómo ‘Beba’ rompió varias de reglas del programa, entre las que está el salir de Playa Baja, quitarse el chaleco de sentencia e ingresar a la casa de su equipo para dormir.

“Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen”, dijo ‘Beba’.

Ante las palabras de la ahora exparticipante, generaron fuertes reacciones a través de las redes sociales que comentario que: “El tema es que el problema no fue ir a playa baja, fue toda la actitud de Beba durante lo que duró en el Desafío, conclusión, el problema si fue la persona”, “A mí Beba no me representa y por eso ni la sigo ni le hago hashtag a su nombre, ella estaba en el lugar equivocado #DesafioXX pero lo que sí sé, es que como son allá en el Desafío así son en la vida real, esa mujer debe trabajar demasiado en ella y ojalá esta experiencia le sirva” y “Creo que el Desafío debería de hacer pruebas psiquiátricas antes de ingresar un participante, esa niña Beba no está bien mentalmente #DesafioXX y fuera de eso testaruda, grosera y altanera, que uno haya tenido una vida complicada no da el derecho a pasar por encima de los demás así”.