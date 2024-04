¿Una presencia galáctica? Participante de ‘La Casa de los Famosos’ habló de la experiencia paranormal que tuvo

‘La Casa de los Famosos’ Colombia se llenó de algunos cuentos sobrenaturales, luego de que uno de sus participantes contara que tuvo una experiencia paranormal que le puso los pelos de punta. Esto dio pie a que otro habitante de la casa/estudio revelara que también había pasado por una situación bastante similar.

El ambiente dentro del reality show suele ser bastante complicado, ya que si bien hay risas y momentos divertidos en algunas ocasiones, muchas veces las cosas se salen de control y los ánimos suben de temperatura, lo que da pie a discusiones, ofensas y situaciones que fácilmente pueden convertirse en un escenario violento.

Y si bien algunos de los protagonistas de estas escenas subidas de tono han llegado a ser sancionados en ciertas oportunidades por su comportamiento cuestionable, igualmente siguen presentándose con bastante frecuencia.

Sin embargo, no siempre reina el caos en La Casa de los Famosos, ya que en algunas oportunidades los televidentes pueden ver a los participantes compartiendo varios detalles de sus vidas, como pasó reciente cuando algunos habitantes compartieron sus experiencias paranormales.

El primero en tocar este tema fue Julián Trujillo, indicando que cuando era un niño se llevó un gran susto luego de sentir una fuerte presencia a pesar de que se encontraba completamente solo en su habitación.

“Tenía 9-10 años, estaba alistando mi maleta, parce, y no les miento: que me han puesto la mano así [en el hombro]. Pero yo sentí una mano pesada (...) Y cuando me volteé no había nadie, tenía mano pesada, como de humano”, le contó el actor a dos miembros del team galáctico, Sebastián González y a Martha Isabel Bolaños.

Otro participante de La Casa de los Famosos tuvo un encuentro paranormal

A propósito del testimonio de Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños contó que en el pasado vivió algo bastante similar, indicando que más allá de un susto, lo terminó interpretando como una advertencia.

“Yo veo por el retrovisor que llega una moto, y yo inmediatamente me pego un susto. Prendo el carro, volteo a mirar y no había nadie. Yo lo interpreté como un ángel que me vino a avisar: ‘muévete’”, dijo la actriz a los otros participantes de La Casa de los Famosos.