¿”Es mi proyecto de vida”? Jenny López novia de Jhonny Rivera reveló por qué está con el artista

Jhonny Rivera y Jenny López son dos nombres que han resonado en los corazones de muchos, su historia de amor, aunque inusual, ha capturado la atención de quienes siguen de cerca el mundo de la música popular.

Hace poco más de un año, estos dos talentosos cantantes revelaron su relación al mundo. Sin embargo, su vínculo se forjó de manera orgánica a lo largo de varios años de trabajo conjunto. Jenny López, una joven con carisma y talento, se unió a la agrupación de Jhonny Rivera hace cinco años. A medida que compartían escenarios y desarrollaban una hermosa amistad, algo más profundo comenzó a florecer entre ellos.

La diferencia de edad entre Jhonny y Jenny es notable, pues se llevan 29 años. Pero el amor no entiende de números ni barreras. Jhonny Rivera, siempre respetuoso, nunca coqueteó con ella durante su tiempo de trabajo. La relación se mantuvo estrictamente profesional. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

En una conversación sincera, le dijo: “Señorita, estoy muy enojado porque tú tienes 3 mil seguidores en Instagram, eres bonita, cantas espectacular y tienes mucho carisma. Conozco gente que ni siquiera canta y tiene 20 o 30 mil seguidores”. Así comenzó su historia de amor, desafiando las expectativas y demostrando que el corazón no tiene límites.

A través de sus historias, la reconocida Jenny López contó detalles del inicio de su relación: “Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dice que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, expresó en cuanto al origen de su romance.

