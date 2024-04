“No vale la pena vivir“: Emmanuel Restrepo contó qué piensa sobre el suicidio y generó polémica en las redes

Emmanuel Restrepo se sinceró con sus fanáticos y decidió pronunciarse sobre un tema que ha llegado a despertar controversia en más de una oportunidad: el suicidio. Y es que a través de una entrevista en un podcast el actor dejó claro qué piensa sobre esto, expresando una opinión que generó polémica entre sus seguidores.

El joven ha sabido destacarse gracias a su participación en la telenovela ‘Rigo’, dándole vida al personaje de Carmelo Rendón, uno que no solo desempeñó dentro de la producción biográfica, sino también en el famoso reality show de RCN, ‘La Casa de los Famosos’, sirviendo como host digital.

Y si bien este personaje ha sido el que lo ha llevado a ser reconocido por millones de colombianos, también ha sabido destacarse en diferentes producciones, no solo en lo que respecta al mundo audiovisual sino también sobre las tablas.

De hecho, actualmente Emmanuel Restrepo es el protagonista de una obra de teatro titulada ‘Goodbye’, la cual gira alrededor de un tema que ha sido polémico bajo muchos ámbitos: el suicidio. Y a propósito de esto, el colombiano aprovechó para contar en una entrevista cuál es su punto de vista sobre este tema.

“Yo creo que no vale la pena vivir en muchos momentos, yo no quiero. Pero además siento que el suicidio es un gran castigo, como de un sistema que es mucho más grande que nosotros. Y no entiendo por qué el suicidio no puede ser algo más natural y normal, y digno”, expresó el joven en la entrevista.

Además, expresó que bajo esa misma línea pensaba que debían existir algunas clínicas que brindaran asistencia para llevar a cabo este tipo de acciones, algo que generó la idea de la obra de teatro en la que participa.

Emmanuel Restrepo generó opiniones divididas en las redes sociales

Si bien el actor se mostró muy seguro y confiado respecto a su punto de vista sobre el suicidio, en la sección de comentarios del post compartido en Instagram las cosas se calentaron un poco.

Y es que si bien algunos internautas estaban de acuerdo con la manera de pensar de Emmanuel Restrepo, otro grupo se pronunció en contra, criticando duramente el mensaje que el joven está transmitiéndole a sus fanáticos.

“De verdad? llegar a esas conclusiones es estar muy desocupado”, “Decir esto así como lo dicen aquí me parece irresponsable, creo que lo hacen más por moda o por dar de qué hablar”, “Hasta dónde ha llegado la ignorancia en el ser humano?” y “Yo lo amo pero compartir esto en las redes no es bueno, está alentando el suicidio” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post publicado por Emmanuel Restrepo.