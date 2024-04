Carla Giraldo habló del amorío entre Culotauro y Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’, ¿falso o real?

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión en los meses que lleva al aire ha generado varias polémicas, la más recordada por los televidentes a causa de Nataly Umaña con Melfi con un amor fugaz, mientras que su esposo, Alejandro Estrada, la esperaba fuera del ‘reality’. Pero, esto no fue el único amor que surgió en el programa de entretenimiento, pues ‘Culotauro’ y Diana Ángel tampoco pasaron desapercibidos por los televidentes con sus muestras de cariño y recientemente, Carla Giraldo habló sobre el amorío entre ambos participantes.

¿Qué pasó con Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’?

La actriz estuvo presente en el programa ‘Buen día Colombia’, donde se encargó de revelar detalles de su nueva faceta llevando a cabo su rol como presentadora demostrando que en un principio le costó incluso lágrimas, sin embargo, actualmente está emocionado por los avances que ha tenido en medio de su nuevo camino con RCN Televisión, luego de su participación en ‘MasterChef Celebrity’ y los cambios físicos por los que ha atravesado.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre la relación de ‘Culotauro’ y Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’?

Carla Giraldo se refirió al amorío de su gran amiga Diana Ángel y el famoso humorista ‘Culotauro’, quien salió hace pocas semanas del ‘reality’ y terminó ocasionando lágrimas en la reconocida actriz, pues fueron varias las críticas que terminó ocasionando las acciones del exparticipante, de las que Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen día Colombia’ también resultó inmersa.

“Yo creo que Diana se enamoró sola, de un hombre que la hace reír, es muy divertido porque ‘Culotauro’ si es algo es un hombre muy divertido, es muy rápido y tiene un humor finísimo. Entonces a qué mujer no le gusta que la hagan reír por Dios. Más allá en ese encierro llega este hombre y siempre la hace reír. A Diana le fascina eso en la vida, sonreir, el cambiar su humor por felicidad. Él hace teatro, entonces yo creo que él tuvo muchos puntos a favor para que ella se enamorara y el que se enamora pierde”, fueron los declaraciones de Carla Giraldo.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce el motivo detrás de la entrada de ‘Culotauro’ a ‘La casa de los famosos’, pero la información ya está confirmada por el canal RCN, pues varios de los televidentes están a la expectativa sobre la reacción de Diana al ver nuevamente a ‘Culotauro’.

¿Qué cirugía se hizo Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’ para bajar de peso?

Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’ hace poco más de año y medio se sometió a un ‘sleeve’ o mejor conocida como manga gástrica, con el fin de bajar los 95 kilos que estaba pesando para aquel momento. Asimismo, la también actriz reiteró que gracias a Dios su piel se pegó a su cuerpo de forma maravillosa, sin embargo, cuando se operó decidió estar alejada de la industria del entretenimiento, pues dejó claro que no es un proceso sencillo que antes de someterse a un procedimiento de este tipo se debe hacer ejercicio, cambiar el chip a nivel psicológico y si ya no hay más salida pasar por el quirófano.

Giraldo reiteró que no habló de su proceso antes, pues sabe muy bien que muchos niños y jóvenes la ven y no quiere incitar a este tipo de situaciones. Además, al inicio del programa debido al estrés bajó mucho más de peso llegando casi a los 43 kilos, sin embargo, entendió que debe soltar las cosas que no puede controlar y actualmente se encuentra feliz en el ‘reality’ de RCN.