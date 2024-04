¿Todo un galán? Este es el ruso que le robó a ‘Campanita’ participante del ‘Desafío XX’ su corazón

Campanita es un participante destacado del programa ‘Desafío XX’, conocido por su personalidad extrovertida y sus inesperados comentarios que captaron la atención desde el primer capítulo. Su nombre real es Franck Stiward Luna Valencia, un bailarín profesional que ha recorrido el mundo gracias a su arte y actualmente dirige una exitosa academia de baile en Ámsterdam.

Desde los cinco años, Campanita descubrió su pasión por el baile y ha utilizado esta forma de arte como su vehículo para viajar y mostrar su talento. Se destaca por sus interpretaciones en salsa, asumiendo roles tanto de hombre como de mujer. Además de su talento en el baile, Campanita ha demostrado ser una persona humilde, alegre y apasionada, aspirando a ser un modelo a seguir en su región y motivando a los niños a perseguir sus sueños.

En el Desafío 2024, Campanita ha conquistado a los espectadores no solo con su rendimiento físico sino también con su gran carisma, haciendo la convivencia más llevadera y alegre. Su pareja, Alex, de origen ruso, lo ha apoyado en su carrera, ayudándolo a establecer su escuela de baile y a conseguir trabajo como modelo.

En una reciente entrevista que concedió el concursante del reality, Campanita contó que conoció por medio de una aplicación al hombre con el que hoy comparte su vida. “Nosotros hicimos match en Tinder, nos empezamos a hablar, pero todo fue por chat”, contó el bailarín.

Después reveló que tras finalizar su contrato de bailarín en Turquía su pareja le compro tiquetes para irse a Rusia con él y presentarle su familia.

“Finalicé mi contrato y él me compró los tiquetes para irme a Rusia con él, me presentó su familia, la familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir trabajo como modelo”.

Este es el ruso que le robó a ‘Campanita’ su corazón

Campanita también ha llamado la atención por su habilidad para imitar a Andrea Serna, la presentadora del programa, lo que ha entretenido tanto a sus compañeros como a los televidentes. Sin duda, su presencia en el Desafío XX ha sido una de las más notables y memorables.