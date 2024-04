Yoifer del ‘Desafío XX’ no se aguantó ante los ataques de las mujeres de Gamma

En el capítulo 16 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues se llevó a cabo la prueba de contacto en el box rojo en el que las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega se disputaron la sentencia y hambre. La prueba consistía de unas burbujas de aire sobre las que debían introducirse para un combate en el que el participante que saliera le daba un punto negativo a su equipo.

El primer equipo en salir fue Gamma, pues decidieron en un primer momento quedarse estáticos para definir a quien atacar, pero cambiaron la estrategia, y la suerte que tuvieron las mujeres de Gamma no fue la misma de los hombres, quienes eran empujados de la arena casi que inmediatamente.

Luego de Gamma el siguiente equipo en ser eliminado fue Alpha, para dejar sobre la arena a Beta y Omega luchado por la comida. La casa Omega fue la gran ganadora que por primera vez se queda con un ciclo con comida.

Pero tras finalizada la prueba a los miembros de Gamma dilucidaron sobre lo que fue la contienda en la que Karoline no dejó pasar por alto la derrota de sus compañeros, en medio de las lágrimas de Glock quien ya comienza a sentir los efectos del hambre. Karoline nuevamente usó un tono elevado que causó molestia entre sus compañeros, luego que Yoifer calificara lo sucedido como vergonzoso.

“Vergonzoso es que ustedes no hayan estado concentrados. Lo que eres tú y Alex demasiado desconcentrados. Uno les hablaba y no escuchaban”

“Adentro de la bola yo no escuchaba, igual no es el tema de discusión. Lo que ustedes digan eso va a ser, toca aceptar que perdimos y ya. Igual lo que ustedes digan eso es”

Karoline aseguró estar cansada que vean a Gamma derrotados e indicó que los hombres no dieron el 100 % de sus capacidades en la prueba. Por otra parte, Alpha analizaba la alianza de los demás para sacarlos de la prueba y Omega celebraba que por fin tendrían un ciclo con comida.

En la casa Gamma las lágrimas por pasar hambre se apoderaban de Natalia y Anamar, quienes también se unían a las criticas de Karoline, ya que indicaban que los hombres se quedaron sin moverse, mientras agregaban lo que sería la salida de Gamma a otros equipos.

Cuando Karoline y Glock regresaron de la prueba volvieron a encender la discusión reprochándole a los hombres lo ocurrido. Entre tanto los hombres hablaban entre ellos que nunca le han criticado nada a las mujeres como ellas sí lo han hecho con ellos.

“Nunca les hemos refutado nada, nunca les hemos renegado algo por las cosas que fallan, nunca les hemos dicho nada. Son una manada de flojas, es lo que yo he visto”

Glock escuchó parte de la conversación y estalló contra los hombres, por lo que arremetió contra ellos, especialmente contra Alexander, quien en la grabación no dijo ni una sola palabra en ese momento.

“Yo les voy a decir algo y va para los tres de entrada y de verdad el que me diga algo, y sobre todo va para ti Alex: si tú te crees en serio en este momento con la capacidad moral para venirnos a decir algo o cualquiera de ustedes de verdad que estamos bien jodidos, porque no es la primera vez que nosotras como mujeres la damos toda y ustedes quedan a media máquina, así que te lo pido encarecidamente porque hoy sí me vas a encontrar”

— Glock