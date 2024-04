Piter Albeiro dio a conocer la ‘jugadita’ que le hizo ‘Sábados Felices’ y por la que perdió millonario premio

El nombre de ‘Piter Albeiro’ y el de muchos talentos que hicieron o hacen parte de ‘Sábados Felices’ ha estado en boca de muchos luego de que muchos pusieran en duda el origen de sus fortunas a raíz de la extinción de dominio que le hicieron a Juan Guillermo Zapata, ‘Carroloco’, hombre que es señalado de ser testaferro del Clan del Golfo. Este panorama generó que Omar Alejandro Leiva Salazar, nombre de pila de ‘Piter’, fuera invitado a distintos formatos en donde ha contado su verdad; como lo hizo en una reciente entrevista en la que dio a conocer una jugada que le hizo Caracol, que le hizo perder un millonario premio.

El afamado abogado monteriano, Abelardo de la Espriella fue el encargado de brindarle a Leiva un espacio en su programa ‘Tertulias Defensor’ , en el que el boyacense no solo habló de su carrera laboral y los lujos fruto de su esfuerzo, también dio detalles del nacimiento de una de las ideas que lo llevó al estrellato mundial.

“Hay puntos de inflexión, hay momentos en los que la vida te golpea, nada le duele más a un ser humano como el hecho de que lo subestimen. (...) Yo llevaba muchos programas ganando en ‘Sábado Felices’ y un día por un error de la nada no llegó un jurado, y me pasaron a mí de primero y no gané. Entonces yo me puse muy bravo porque sentí que no habían sido justos conmigo”, expresó el nacido en Sogamososen Boyacá.

Adicionalmente, el humorista dio a conocer que este suceso fue el causal para tomar la decisión más trascendental de su vida, dejar atrás el programa de cuentachistes para iniciar su propio formato. Por ello tomó su carro y se fue para Bucaramanga, ciudad en el que dio inicio a su conocido formato de contar chascarrillos por varias horas ininterrumpidas que lo llevó a tener un récord mundial.