“Frustrante”: Laura Acuña denunció millonaria estafa que están haciendo con su imagen en internet

Una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana es la presentadora Laura Acuña, talentosa mujer que para muchos es recordada por su destacada aparición en ‘Muy buenos días’, en donde trabajó de 2005 a 2018, con varios talentos, dentro de ellos el fallecido Jota Mario Valencia . Ante el auge de su imagen, la bumanguesa hizo un llamado de alerta para que sus seguidores no caigan en estafas que están haciendo en internet haciendo uso de su imagen.

La actual figura de ‘Sábados Felices’ y anterior ‘host’ de ‘La Voz Kids’, concedió recientemente una entrevista a ‘W Radio’, en donde habló de un clip que está rondando en las redes sociales, especialmente en Facebook, con el que ciberdelincuentes están haciendo de las suyas para engañar a incautos. Haciendo uso de la inteligencia artificial están haciendo parecer que ella hace parte de una inversora internacional que promete multiplicar el dinero a quienes se incluyan en el proyecto. Al respecto, la mujer de 41 años hizo la siguiente advertencia:

“Cuando vi por primera vez este video, que además me lo envió una seguidora por el interno de Instagram, me impresionó mucho. (...) Una persona que no tiene mucho conocimiento de cómo funciona esto y de cuáles son los errores que la inteligencia artificial deja, se deja convencer de que sí soy yo. El tono de la voz, la pronunciación de algunas palabras suenan igualito. (...) Lo más frustrante de esta situación es que no hay una solución definitiva”, expresó acuña.