Elianis Garrido le ‘cantó la tabla’ a Avianca por su viaje a Bogotá, “no respetan al usuario”

Elianis Garrido es una presentadora, actriz y empresaria, que dio a conocer su talento ante las cámaras luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión. Años más tarde, regresó a la pantalla chica siendo parte de ‘Sin senos si hay paraíso’ y como conductora del programa ‘Lo sé todo’, junto a Ariel Osorio y Alejandra Serje. Sin embargo, luego de tres años de ser parte del programa de entretenimiento decidió darle un nuevo rumbo a su carrera abriendo las puertas de su escuela de baile, la cual, al parecer, estaría pensando en abrir en Barranquilla, pero en medio de su visita y con el fin de ultimar detalles se fue en contra de avianca.

La actriz quien cuenta con un amplio camino en la industria del entretenimiento también ha sabido cumplir aquellos sueños que tuvo desde que era tan solo una niña, entre ellos el de poder seguir bailando y regalándoles momentos a quienes buscan aprender de este arte. Aunque el camino no ha sido sencillo y gracias a su participación en otras producciones adquirió el dinero suficiente como para hacer este sueño realidad en compañía de su esposo, Álvaro Navarro, quien apoya cada uno de sus proyectos.

Aunque todo es felicidad mientras que visita su natal Barranquilla, en medio de su regreso sus planes terminaron transformándose, pues mostró su molestia contra la aerolínea de acuerdo con su más reciente aparición la presentadora tenía programado su viaje para este martes 23 de abril sobre el medio día: “Detesto hacer esto, creo que también es importante que levantemos la voz con las aerolíneas, contra los atropellos (...) Avianca canceló un vuelo en la ciudad de Barranquilla salieron para Bogotá perjudicando a muchísimas personas. Cancelan el vuelo una hora antes por mal tiempo, según ellos con el tiempo, porque nadie pelea con el clima, pero lo decente es dos o tres horas que te llamen para eso piden dos número de teléfono”.

Seguidamente, la expresentadora de ‘Lo sé todo’ reiteró que lo mínimo es que llamen a los pasajeros para informarles, situación que no terminó dándose, pues aseguró que mandaron un correo una hora antes diciendo que el vuelo estaba adelantado dos horas: “Es imposible llegar. Toda la gente que llegó con el vuelo cambiado lo perdió obviamente, siendo reubicados en un vuelo que sale cuatro horas después, perjudicando las rutinas, el trabajo la gente y nadie responde”.

Luego de varios minutos y de encontrar tranquilidad ante la situación que no podía cambiar aseguró que no se quejaba por el tema del clima, sino porque Avianca no avisa, ni contacta a la gente: “No respetan al usuario, además es un correo que te llega 20 minutos antes de que salga el otro vuelo es absurdo. Una falta de respeto y lo sigo pensando”, agregando que lo que realmente le preocupaba eran unas fotos que tenía programadas con su equipo, pero alcanzará a llegar a la clase en su academia de baile.