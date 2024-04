Novia de Jhonny Rivera respondió a quienes le preguntan por qué está con un hombre mayor

La relación entre el cantante Jhonny Rivera y su novia Jenny López continúa siendo objeto de atención y debate en el medio artístico debido a su notable diferencia de edad. A pesar de las constantes críticas y cuestionamientos por parte del público, la pareja ha demostrado una vez más su fortaleza y compromiso mutuo al enfrentar las opiniones negativas con determinación y amor.

Recientemente, Jenny López, corista del reconocido artista, decidió abordar las críticas sobre la diferencia de edad en su relación a través de una publicación en sus redes sociales. En una foto compartida en su perfil, donde ambos aparecen de espaldas contemplando la naturaleza durante una gira en Canadá, Jenny respondió a un usuario que le preguntó por qué estaba con alguien mayor que ella.

“Porque así lo ha querido Dios. Estoy con alguien que entiende mi proyecto de vida, me ama, me respeta y me enseña todos los días a ser mejor persona”, expresó López en su emotiva respuesta. Enfatizó que la edad es un factor irrelevante cuando se trata de encontrar la estabilidad y la felicidad en la vida, haciendo hincapié en que la paz y la armonía en la relación son mucho más importantes que cualquier comentario externo.

“La edad pasará a un segundo plano si la persona con la que estás te trae paz”, afirmó Jenny, destacando la importancia de la tranquilidad emocional por encima de cualquier prejuicio o crítica. Concluyó su mensaje reafirmando la felicidad que experimenta junto a Jhonny Rivera y cuestionando por qué no deberían disfrutar de una relación que los hace tan felices.

Jenny López Publicación de la novia de Jhonny Rivera en redes. / Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Con estas palabras de Jenny reflejó la seguridad y el amor que siente por Jhonny, así como su determinación para defender su relación frente a las críticas y juicios externos. Recientemente, Jhonny también salió al paso de las críticas, reconociendo la diferencia de edad pero, reiterando que su relación es un asunto íntimo y personal que no necesita justificación ante terceros.