“Peleé con Dios” Boyacoman reveló la difícil situación que afrontó en su vida

Boyacoman es un humorista colombiano cuyo verdadero nombre es Frey Eduardo Quintero Suárez. Su historia es bastante inspiradora; comenzó como un espectador del programa de televisión “Sábados Felices” y con el tiempo se convirtió en uno de los comediantes más queridos del país.

Nació el 13 de marzo de 1981 en Jenesano, Boyacá, y aunque inicialmente estudió enfermería, su talento para el humor lo llevó a cambiar de rumbo y perseguir una carrera en la comedia. Boyacoman ha participado en varios programas de humor, incluyendo “La vuelta al mundo en 80 risas”, donde junto a otros humoristas y presentadores, recorre el mundo compartiendo experiencias divertidas.

Es conocido por su jerga y juego en el escenario con su herencia boyacense, y es recordado por su participación en “Sábados Felices”, un programa que ha sido un pilar del humor en Colombia durante casi 50 años. Su paso por este programa le permitió ganar un gran número de seguidores que siguen su carrera profesional y personal.

Pero no todo ha sido color de rosa para el comediante, en una reciente entrevista que concedió al programa ‘La sala de Laura Acuña’ contó la difícil situación que afrontó cuando su bebé se estaba formando en el vientre de su esposa, pero de repente terminó “durmiéndose para siempre”.

“Yo decía: ‘Se me va mi bebé, ¿por qué?’. Le pasó algo que le pasa a uno en un millón. El bebé en la barriga da muchas vueltas y es normal que se hagan nudos en el mismo cordón, pero uno de ellos se tensionó mucho y él se durmió. Esa fue la explicación que nos dio el doctor”, recordó en la conmovedora entrevista.

También mencionó que no fue fácil para él poder procesar lo ocurrido. Aunque es muy creyente a Dios, le costó mucho tiempo no renegar de lo que había pasado.

“Hubo meses en los que no me eché la bendición, que no fui a misa, peleé con Dios. No sé si es más dura la pelea o la reconciliación. En ese momento no lo entendí, pero ahí sí le dije: ‘Usted sabe cómo hace las cosas’. Ahora tengo mi bebé arcoíris”, finalizó.