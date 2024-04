Luisa Fernanda W reveló su secreto para mantener un rostro firme y delicado

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han formado una de las parejas más conocidas en el mundo del entretenimiento colombiano. Su relación ha estado llena de momentos significativos y ha capturado la atención del público tanto por su amor como por las polémicas que han enfrentado.

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzó poco después del trágico fallecimiento del exnovio de Luisa, el cantante Fabio Legarda. A pesar de las críticas y los desafíos, su romance floreció y se fortaleció con el tiempo.

Durante los momentos difíciles tras la pérdida de Legarda, Pipe Bueno se convirtió en un apoyo clave para Luisa Fernanda W, compartiendo viajes, eventos y conciertos, lo que fortaleció su amistad y eventualmente llevó a una relación amorosa.

Recomendados

La pareja recientemente anunció su compromiso en una romántica sorpresa en la ciudad de Dubái. Juntos, han dado la bienvenida a dos hijos: Máximo, nacido en 2020, y Domenic, nacido en 2022.

Ahora bien, justamente en su Instagram cuenta con más de 19 millones de seguidores. Allí, cuenta con fanáticos de “toda la vida” y aquellos que apenas la están conociendo.

Justamente, fue un fanático del pasado quien decidió hacerle una pregunta sobre su rostro. “¿Qué te hiciste en la cara? Estás cambiada”, así cuestionó a la creadora de contenido, quien respondió con toda la sinceridad del caso, e incluso, mostró una imagen de su pasado.

“Esta era mi cara antes de cualquier procedimiento, y les voy a contar qué me he hecho. Hace muchos años me operé la nariz, hace poquito me puso unos puntos de bótox en las cejas para levantarlas un poco. Hace mucho tiempo me hice un perfilamiento en los labios, pero me quedó mal hecho, así que me lo quité todo, y ahora estos son mis labios naturales”.

De acuerdo con Luisa Fernanda, ahora se ve mejor que nunca y no tiene que ver con procedimientos, ni cirugías. Ella les contó a sus seguidores cuál es el secreto para “su eterna juventud”. “¿Qué hago? Mucho yoga facial. Yo creo que es una de las cosas que me tiene el rostro tan bonito. Todos los días sin falta”.