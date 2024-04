“Bajé de estrato”: ‘La Liendra’ contó por qué no ha vuelto a comprar más carros lujosos

‘La Liendra’ le contó a sus seguidores que ha dejado a un lado las inversiones en vehículos costosos, indicando que desde hace un buen tiempo ya no se concentra en comprar más carros de lujo, revelando también que el que tiene actualmente es bastante sencillo. Sin embargo, jugó con la idea de que este panorama podría cambiar próximamente.

El creador de contenido ha demostrado en más de una oportunidad que goza de un estilo de vida bastante acomodado, dejando ver que suele gastar grandes cantidades de dinero en equipos electrónicos, tanto de uso personal como para su estudio de streaming.

También ha compartido que suele destinar parte de su patrimonio en viajes, trasladándose a distintas zonas del mundo para conocer culturas diferentes y vivir experiencias únicas, bien sea en solitario o junto a su novia, Dani Duke.

Y si bien antes también solía invertir parte de su dinero en costosos vehículos, La Liendra le confirmó a sus seguidores que eso es algo del pasado, ya que ahora prefiere mantenerse humilde en lo que respecta a este tipo de gastos, asegurando que el carro que tiene actualmente es sencillo.

“Si les muestro mi carro van a decir que ya soy pobre, que bajé de estrato, que me quedé en la quiebra, porque ya los carros me valen v***a (...) Todos los carros que un día quise tener, los tuve, y hoy en día tengo un Mercedes sencillo, tranquilo. No me interesa tener carros lujosos, ya no me apasiona, casi ni los utilizo”, dijo el influencer en una historia.

También aprovechó para indicar que prefiere invertir el dinero en otras cosas, señalando que es una persona que gusta de hacer viajes, además de asomar la posibilidad de invertir en criptomonedas.

La Liendra podría cambiar de opinión respecto a comprarse un nuevo vehículo

En la misma serie de historias, si bien el joven dejó claro que de momento está contento con los carros que tiene, también jugó con la idea de que esto podría cambiar de opinión, ya que puso su interés en una camioneta Toyota 4Runner 2025.

“Sí me está haciendo otra vez antojar. Entonces voy a ponerme juicioso, voy a ahorrar y yo creo que esta va a ser mi próxima metica económica. Me parece hermosa, divina, preciosa, o sea, cuando pensé que ya nada me iba a gustar, ya nada me iba a asombrar, llegaron estos con este bebé”, dijo emocionado La Liendra.