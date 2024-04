Hijo de Aida Cortés la comparó con misterioso animal e hizo fuerte advertencia: “Ni se te ocurra tocarla”

Aida Cortés es una de las figuras públicas con mayor reconocimiento en las redes sociales en Colombia. La fama de esta santandereana se debe a su trabajo como creadora de contenido, y al éxito que ha tenido en plataformas como OnlyFans, por donde vende contenido para adultos, lo cual le ha traído un reconocimiento especial en la industria. Indudablemente, el trabajo de la modelo en las redes sociales le ha traído una mejor estabilidad económica, además de millones de seguidores que diariamente le muestran su apoyo a la bumanguesa.

Sin embargo, aunque la modelo ha intentado separar su vida profesional de su vida personal, lo cierto es que al convertirse en una figura pública tan reconocida este aspecto se le ha dificultado un poco. Entre tanto, esto pareciera no ser un problema para ella, puesto que en varias ocasiones ha aprovechado para compartir con sus seguidores su parte maternal, pues la creadora de contenido es madre de un hijo de siete años a quien ya ha mostrado en algunos videos e historias.

Justamente su vida familiar es una de las cosas por las que más le preguntan a la modelo, quien no ha tenido problema en hablar de la buena relación que lleva con su hijo Esteban, quien la acompaña en cada uno de sus eventos. La misma Aida confesó en una entrevista de Tropicana que el niño sabe que ella se toma imágenes sensuales y las vende, además de que es una creadora de contenido. No obstante, la bumanguesa resaltó que el niño conoce su empresa y a lo que se dedica, pero nunca ha interactuado y ha visto el contenido para adultos que ella graba. “Me ve en todas las facetas, lo único que no me ve haciendo es el contenido para adultos”, dijo la modelo.

En cuanto a Esteban, quien además también deja ver interés por crear contenido en redes sociales, y ya ha grabado junto a su madre algunos videos virales para internet, muestra grandes habilidades intelectuales. En un reciente video, el niño apareció junto a su madre, quien le preguntó que ella a qué animal se parecía.

La modelo interrogó a su hijo acerca de cómo él la identificaba y para ello le pidió que la definiera en un animal. El menor le respondió que para él ella era una “Dardo venenosa”. Ante tal respuesta que dejó sorprendida a la modelo. Aida tuvo que pedirle que le explicara el porqué la comparaba con dicho animal.

Esteban le explicó que las ‘Dardo venenosas’ son una especie de rana, “son coloridas, brillantes, bonitas”, dijo el niño. Sin embargo, agregó que, pese al bonito aspecto de estas ranas, no se pueden tocar: “Las puedes admirar, pero no se te ocurra tocarlas... su baba, que cubre todo su cuerpo, puede matar a 30 adultos promedio”.

Con tremenda respuesta, la modelo solo pudo mostrar una cara de orgullo por la inteligencia de su hijo y por la maravilla de comparación que le hizo.