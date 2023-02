“Una mente de Mier%@& no se opera”: Valentina Taguado de ‘La Isla De Los Famosos’ contra quienes critican en redes sociales

La carismática Valentina Taguado de ‘La Isla De Los Famosos’ ha elevado una poderosa critica por medio de sus redes sociales a quienes se esconden detrás de las pantallas para juzgar la vida de los demás y sus decisiones para cambiar su cuerpo.

“Oigan, borré muchos comentarios de una publicación que hice hace poco, pues porque básicamente es mi perfil y pues yo veré que dejo y no me gusta, como los comentarios de odio”, contó en primera instancia.

Precisó que no tolera las burlas con respecto a este tema, pese a que aceptó que en su momento lo hizo, pues considera que hay que pensar en los motivos que llevaron a esas personas a someterse a algún tratamiento o cirugía estética.

“Y es que estuvo bueno de burlarse, criticar, y parce yo sé porque yo también lo he hecho, pero creo que es una acción que se hace desde la ignorancia. Es muy fácil decir ‘Ay esa operación tan grotesca o para qué se hacen eso’. Pero uno no se pone a pensar que la persona que se hizo esa operación la hizo bajo una presión social, en la que si no te ves de tal manera no te van a voltear a mirar, no sirves u otros son mejores”.

Asimismo, habló sobre el caso de los biopolímeros, el cual vivió de cerca en la isla Saona al ver los efectos que estos le estaban ocasionado en el cuerpo a su compañera de tribu Marcela Reyes.

A su juicio, por lo menos el 90 por ciento de las personas se debe arrepentir de haberse puesto biopolímeros cuando recién llegaron a Colombia. Ya que como dice en sus palabras para ese momento era la solución para verse cómo querían verse.

“No me imagino el infierno que viven las personas que darían la vida por devolver el tiempo y no haberse metido ese veneno al cuerpo, como para venir a aguantarse un montón de comentarios de alguien que solo vive detrás de una pantalla y que estoy segura no le gusta lo que ve en el espejo. Los biopolímeros se tratan, una prótesis se quita, pero una mente de Mier%@& no se opera, ojito con eso” — Valentina Taguado

Finalizó diciendo que está muy de acuerdo con que, si a alguien no le gusta algo de su cuerpo lo pueda cambiar, ya que eso no es dejar de tener amor propio, y que simplemente es cambiar algo a lo que se le tiene inconformidad o desagrado.