“No me siento tan positiva”: Alina Lozano rompió en llanto al hablar del odio que ha recibido por su embarazo

Alina Lozano mostró su lado más sensible al compartir un video en el que se puede ver lo mucho que le han afectado los malos comentarios que ha recibido en las redes sociales desde que anunció que ella y su esposo, Jim Velásquez, serán padres, dando a entender que si bien se muestra fuerte, la realidad es que las críticas han empezado a causarles daño.

La pareja ha estado en la mira de muchos usuarios de las plataformas digitales desde que se hizo pública la relación que mantenía con el joven, siendo duramente criticada por una diferencia de edad de más de 35 años entre ellos.

De hecho, muchos internautas especulaban que todo se trataba de una actuación para generar contenido en las redes sociales y así poder generar ingresos en el proceso. Pero muchos de ellos desistieron con esta teoría al ver que se casaron.

Pero el par de colombianos no quiere quedarse en esta etapa, sino que quiere ir un paso más allá, ya que hicieron público que después de intentar tener un bebé en varias ocasiones, finalmente lo consiguieron, presumiendo la prueba de embarazo que confirmaría la noticia.

Tan pronto Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron el anuncio en sus redes sociales, varios internautas no dudaron en manifestarse y hacer diferentes comentarios al respecto, indicando que esta faceta solo se trataba de una actuación, asegurando que la actriz no tenía edad para quedar embarazada, y que en el caso de ser cierto, estaría criando a un nieto, y no a un hijo.

La pareja está al tanto de estos comentarios negativos en sus publicaciones, pero decide no hacer mucho alboroto al respecto, limitándose a hacer algunos videos en referencia a esto, pero abordándolo desde un punto de vista cómico.

¿Alina Lozano se cansó de los malos comentarios por su embarazo?

Si bien la actriz se había mantenido al margen respecto a las críticas de los usuarios de las plataformas digitales, tal parece que después de algunas semanas comienzan a pasarle factura, ya que en un video de Instagram reveló cómo se siente en relación a las palabras de odio que ha recibido a propósito de su embarazo.

“Nosotros decidimos mostrar todo lo que ha sucedido con nosotros como pareja, y tener que estarle respondiendo a las personas que nosotros seguimos trabajando, ‘pero si está en embarazo’, ‘pero si es marketing’, hay cosas que dicen de verdad que sobrepasan”, empezó a contar Alina Lozano entre lágrimas.

En el mismo clip, la esposa de Jim Velásquez explicó que una de las cosas que más le molestan es tener que estar dando explicaciones para demostrar que su proceso es real. Y a propósito de esto aseguró que los videos que sube no son para demostrar que realmente está embarazada, sino para compartir su proceso con sus seguidores.

En la descripción de la publicación, la actriz reflejó lo mal que se siente al respecto al escribir: “La verdad no me siento tan positiva como la prueba de embarazo”, utilizando esto para confirmar que en efecto sí está esperando a un bebé.