“No es fácil”: Carolina Cruz habló del problema físico que le ha impedido seguir su rutina

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. Sin duda alguna, más allá de las cámaras, también ha conquistado a varios televidentes, que la siguen para ver su rutina diaria y algo que caracteriza a la presentadora es el deporte.

Carolina ha demostrado que tiene gran disciplina en cuanto al ejercicio se trata, todos los días se levanta muy temprano a cumplir su rutina personalizada y muchos de sus seguidores la admiran por su gran constancia para mantener su cuerpo activo; pero la presentadora de ‘Día a Día’ ha revelado que tener esta disciplina no es fácil y que no todos los días cumple con su régimen de ejercicios.

Esto lo demostró por medio de sus historias, y aunque comentó que le gusta ser disciplinada y constante con sus ejercicios, en ocasiones no es suficiente, trata de escuchar a su cuerpo y si no puede cumplir con su rutina, no la completa; como lo ha dicho la presentadora, parte de mantener el cuerpo en un óptimo estado de salud es escuchar las necesidades fisiológicas e indudablemente, el descanso es una de ellas. Pese a esto, ya está retomando su rutina habitual y dijo: “ayer no me dio el cuerpo para entrenar y siempre lo escucho, hoy sí”.

Recomendados

Carolina Cruz compartió detalles del difícil nacimiento de Matías

En ocasión del cumpleaños de Matías, su hijo mayor, la presentadora aprovechó para reflexionar sobre la historia de vida de su pequeño. Al recordar el momento de su nacimiento, Carolina compartió que Matías enfrentó algunos problemas de salud que lo llevaron a permanecer en la UCI durante sus primeros días. Para Carolina, esta experiencia dejó una huella profunda en su vida, y el nacimiento de su primer hijo le enseñó el verdadero significado del amor.

Sobre la situación médica de Matías al nacer, Carolina Cruz expresó: “Llegaste a este mundo en medio de un torbellino de emociones, en un momento totalmente inesperado. Naciste prematuramente, a las 36 semanas, y debido a tu pequeño tamaño, tuviste que ser llevado a la UCI de inmediato para recibir atención en tus pulmones. Fue la primera vez que experimenté un miedo abrumador. Pasaste 5 días en la UCI y luego un mes en casa dependiendo del oxígeno, ya que tu saturación se reducía mientras dormías”. Carolina compartió con emoción los detalles de su primer parto.