¿Sandrita o Nataly? Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ anunció que lanzará un libro sobre su vida

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más recientes de RCN Televisión que se encargó de reunir a un grupo de famosos en la misma casa, siendo grabados las 24 horas del día. A lo largo del programa varias personalidades han logrado destacarse, entre ellos Karen Sevillano, ‘La Segura’, Martha Isabel Bolaños, entre otros. Pero, sin duda, quienes van siendo eliminados también terminan siendo los protagonistas en medio de sus diversas declaraciones y recientemente una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ anunció que lanzará un libro sobre su vida.

¿Quién es la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que lanza un libro?

Se trata de Sandra Muñoz quien dio de que hablar durante su paso por ‘La casa de los famosos’. La mujer terminó en un amorío con Juan David Zapata e incluso esta situación habría pasado a un segundo nivel. Sin embargo, la famosa terminó en discordia con su ‘team papilla’, pues aseguró que la dejaron sola.

Ahora, tras semanas de salir de ‘La casa de los famosos’, apareció en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que contó que entre sus próximos planes se encuentra su libro en el que buscara narrar las diversas experiencias que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

“Yo pienso que la gente solo ve lo bonita, o lo que dicen de Sandra, pero realmente me tocó super duro, pienso que ahorita ya estoy como descansando porque fueron muchos años de trabajo. Tengo alguien que me está ayudando a editarlo, está completamente terminado, le falta un par de semanitas. Son momentos muy importantes de mi vida que quiero resaltar (…) Como cuando chiquita fue ojeada, para la gente que no cree de un momento comencé para abajo, abajo, fiebre, diarrea me llevaron al hospital y no tenía nada”.

Seguidamente, Sandra reiteró que en este momento su corazón está tranquilo y está soltera, esperando un amor que la comprenda y le dé el lugar que se merece, pero eso sí se siente muy preparada para tener una pareja y amar. “Existimos mujeres que la gente cree que nuestra vida es ‘wow’ y llegamos a veces a soportar en ciertas relaciones en las que jamás pensamos soportar”.