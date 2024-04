“Era vendedor ambulante”: El hermoso gesto que hacía Jhonny Rivera en sus inicios como cantante

Jhonny Rivera, uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en el país, compartió recientemente con sus seguidores los humildes inicios de su carrera profesional, recordando su etapa como vendedor ambulante en las calles. A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista reveló cómo enfrentó los desafíos y las adversidades en su camino hacia la fama, destacando su tenacidad y dedicación.

Rivera relató que su ascenso en la industria musical no fue fácil y que tuvo que enfrentar la incredulidad de muchos que no confiaban en su talento. Sin embargo, lo que más lo impactó fue el apoyo incondicional que recibió de los establecimientos donde se escuchaban sus canciones.

“Recuerdo cuando en La Mina (Caldas) y me paraba afuera solo para escuchar ‘Llegaste a mi’, ‘Cuando te fuiste’, ‘Se perdona si se quiere’. Podía sonar en cada cantina la canción mía diferente o a veces sonando la misma en dos cantinas”, compartió Jhonny.

Recomendados

En agradecimiento a esa fidelidad con su música, Jhonny tuvo un hermoso gesto con los establecimientos que difundían sus éxitos, visitando personalmente cada tiendita para regalarles el CD original con sus canciones y videos.

Jhonny Rivera recordó su etapa como vendedor ambulante y el hermoso gesto que hacía en sus inicios como cantante pic.twitter.com/pKQLrQuht6 — joseluengotop (@joseluengotop) April 18, 2024

El cantante destacó que este tipo de acciones, junto con su perseverancia y esfuerzo, fueron clave para alcanzar el éxito en su carrera. A pesar de no contar con el respaldo económico de un patrocinador, Jhonny logró abrirse paso en la industria musical gracias a su talento y dedicación.

“Mi carrera no tuvo ningún patrocinador porque no tenía dinero cuando eso yo era vendedor ambulante, plata no tenía, y tampoco tuve un patrocinador porque nadie creía en mí. Yo toqué muchas puertas, pero nunca nadie me quiso patrocinar”, afirmó el cantante.

Con su trayectoria desde vendedor ambulante hasta convertirse en una estrella de la música popular, Jhonny demostró que con trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad.