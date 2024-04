Lina Tejeiro se convirtió en meme por las caras que hace en ‘La Casa de los Famosos’

Lina Tejeiro es una actriz, presentadora y modelo quien gracias a su excelente profesionalismo se ha consolidado como una de las artistas más queridas por los televidentes en Colombia y Latinoamérica.

Su comunidad digital en las redes sociales supera los 10 millones de seguidores a quienes seduce con su belleza y también divierte con sus ocurrencias, tal como hizo recientemente.

Y es que como es de recordar Lina Tejeiro es una de las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para la plataforma ViX en la que conduce ‘La Previa’ y ‘El After’ tras la gala central de RCN, y son espacios que comparte junto a Roberto Velásquez.

Allí no solo habla sin ningún tipo de inhibición sobre lo que ocurre dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, sino que tiene invitados relacionados al programa, así como las primeras declaraciones de cada eliminado todos los domingos.

En más de una oportunidad Lina Tejeiro ha estallado de risa por la camaradería que tiene con Roberto Velásquez o simplemente ha quedado visiblemente sorprendida ante determinada confesión.

Precisamente han sido esos momentos los que han sido capturados y compartidos en las redes sociales por los televidentes quienes ha usado las imágenes como especie de memes para reaccionar cuando hay una noticia de impacto en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“En la escala de Lina, ¿cómo se sienten hoy? Mis caras 🤪🤣”, ha escrito Lina Tejeiro con un seriado de cinco imágenes de esos divertidos momentos. Tal y como era de esperarse su comunidad digital no dudó en reaccionar a la publicación por lo que llenaron el post de la actriz con diversos comentarios en lo que indican que las han convertido hasta en stickers de WhatsApp.

“Lina no dice nada, pero sus caras representan lo que siente Colombia de cada participante que sale 👏 👏 👏”, “Lina a veces en el programa no dice algunas cosas para que no la cancelen, pero su cara habla por ella ja ja ja ja ja 😂 😂 la amo 🤣 ❤️” y “Ahora no me va a aguantar es, pero nadie con mis stickers de Lina 💅 💕”, son solo algunas de las reacciones que destacan.