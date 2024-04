¿Y Nataly Umaña? Melfi aclara su relación con Ornella en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado lunes 15 de abril durante la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se dio a conocer que el panameño Miguel Melfi se convirtió en el líder de la semana luego de haber ganado la prueba.

El puesto que ocupa por tercera vez le permite no solo nominar a uno de los participantes directamente a la placa, sino salvar a uno de ellos. Así como llevar por os siguientes días las riendas de la convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y también escoger a una persona que lo acompañe a la habitación del líder.

Miguel Melfi sorprendió a todos al seleccionar a la creadora de contenido digital Ornella Sierra, pues entre sus motivos están que ninguno de los líderes anteriores la tomó en cuenta para disfrutar de esos beneficios que incluye un baño privado.

Sin embargo, en las últimas horas ambos han tenido que salir a aclarar cuál es la situación que viven. Quien tomó la iniciativa fue la costeña quien les pidió a los seguidores que hicieran grabación de lo que diría ante la cámara del lobby de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para enviárselo a sus padres.

Ornella dejandole claro a la Segura y a Karen que ve a Melfi como su hermano mayor y que no va a pasar nada con el #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/z9T410vAyM — Maria González 🇨🇴 (@marysandiag_) April 17, 2024

“Para que le hagan saber a mis papás que Melfi no me quiere picar. Melfi es mi hermano mayor. Melfi le dice tía Elida y tío Leonelo a mi papá”, dijo Ornella Sierra. Entre tanto Melfi reforzó las palabras de Ornella agregando que “yo quiero que ustedes sepan que quiero a Ornella como una hermanita menor, pero realmente quiero que sepan que la invitación al cuarto fue más porque quería que ella viviera la experiencia. Que realmente ella pueda sentirse que es la líder esta semana, vamos a tener una noche rosada. No va a pasar nada”.

Amo la amistad de Melfi y Orne, son hermanitos🥹 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/WgjEKvsPSr — Valen (@stivxmercury) April 17, 2024

Finalmente, Melfi terminó pidiendo ayuda, ya que como es sabido Ornella se desvive por el color rosado y terminó decorando la habitación del líder a su gusto, además de querer pintarle el cabello al panameño en esa tonalidad.