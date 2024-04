¿Era mentira? ‘Culotauro’ se sinceró sobre si regresó con su expareja y sus sentimientos por Diana Ángel

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality. Aunque la convivencia es un reto, muchos han dejado ver que el amor también florece dentro de la casa y una de las parejas más seguidas del programa son Diana Ángel y Culotauro, que aunque ya salió de la casa, Diana sigue creyendo en la posibilidad de que afuera puedan tener una relación.

Camilo o ‘María José’ como es conocido comúnmente, le comentó por medio de indirectas a Diana Ángel que el comediante habría regresado con su exnovia, y aunque no es del todo real, la actriz se mostró afectada porque asegura que sus sentimientos por Camilo son grandes. Hace unas horas se conocieron imágenes que lo mostraron paseando a sus mascotas con su expareja sentimental, una de las razones por las que decidió poner un limite en su relación con Diana, para cerrar de forma correcta el ciclo de su última relación y además, fortalecer su autoestima.

Camilo se enteró de las imágenes y por medio de sus redes sociales, dio algunas explicaciones sobre su situación sentimental y aunque aseguró que le guarda gran cariño a su última pareja, Diana Ángel también es una persona muy especial que le hizo su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ ‘mucho más amena. El comediante afirmó que el video es una respuesta a todos los que aseguran que usó a Diana y que es poco caballeroso: “para mi, antes de dar esta explicación era importante hablar con una persona clave en este proceso (su exnovia), a mi me pasó de todo en la casa; a Diana la respeto y la admiro, lo he dicho siempre, pero para avanzar es importante alejarse de ciertas cosas. En ese momento yo sentía que no estaba listo para una relación y en este momento la tranquilidad emocional me falta”.

A pesar de sus palabras el comediante ha reiterado que no espera ver a Diana fuera de la casa por un tiempo, y que cuando tengan la oportunidad de verse fuera del reality, espera que su relación se siga desarrollando sin ningún afán fuera del concurso, el comediante afirmó: “si esto fue bonito adentro y real, afuera puede serlo también. Quise darme el valor a mi y protegerla a ella”.