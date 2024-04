Yina Calderón contó qué es lo primero que haría si entrara a ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, a propósito de que varios internautas especularon que ella sería la nueva integrante que estará en el reality show en los próximos días. Y a propósito de estos comentarios, aprovechó para contar qué sería lo primero que haría si llegara a entrar en la casa.

Desde hace algunos días, la producción del programa ha estado jugando con la idea de que, además de los cuatro nuevos participantes que entraron hace poco, un nuevo miembro llegaría para poner las cosas más interesantes. Y a propósito de esto, muchos internautas empezaron a atar cabos y pensaron que se trataba de la empresaria.

Y tal parece que estas noticias llegaron a oídos de la influencer, quien aprovechó una historia de Instagram para aclarar que no se trata de ella, indicando que si bien no tiene nada en contra del programa, lamentablemente para ella y para sus fanáticos durante esta temporada no figurará en el show, dejando abierta la posibilidad de que podrían verla en una próxima edición.

A propósito de esto, Yina Calderón aprovechó para contar qué tipo de cosas haría si llegara a entrar a La Casa de los Famosos justo como lo hicieron los nuevos cuatro integrantes, con la modalidad de ‘congelados’ presente, informando que su llegada no sería muy tranquila.

En el clip, la colombiana dijo que aprovecharía ese momento para dirigirse a dos participantes dentro del reality show para dejarles saber lo que piensa sobre ellas: Karen Sevillano y Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’.

“A la Karen Sevillano me le hubiera acercado y le hubiera dicho: ‘ni me mire, no sea hipócrita que usted y yo no somos amigas. Qué empiecen los juegos del hambre’. A La Segura le hubiera dicho: ‘¿cómo te llamas? ¿Segura? Ay, no, Insegura, se me olvida’”, dijo entre risas la joven.

Yina Calderón no solo tiene malos comentarios para los participantes de La Casa de los Famosos

Si bien dejó claro que las dos influencers no son de su agrado, en el mismo clip también compartió que hay otro grupo de participantes de La Casa de los Famosos con quien le gustaría interactuar, pero no de manera negativa sino todo lo contrario.

Y es que según comentó en la misma historia, siente mucha admiración por Martha Isabel Bolaños, indicando que es una gran actriz para ella; y en cuanto a Mafe Walker, dejó entrever que le gustaría conversar con ella e incluso emborracharse a su lado.

Finalmente, Yina Calderón indicó que le gustaría acercarse a Miguel Bueno, dando a entender que le parece atractivo: “al hermano de Pipe Bueno me le hubiera acercado y le hubiera dicho: ‘ay, estás bueno’ y le hubiera zampado un pico”.