Famoso cantante se inspiró en Alejandro Estrada para componer una canción ¿De quién se trata?

La reciente ruptura entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ha tenido un profundo impacto en el mundo del entretenimiento y se ha convertido en tema de conversación en todo el país. Pero lo que comenzó como un drama personal ha desembocado en una maravillosa expresión de solidaridad y creatividad.

Luego de presenciar la polémica separación en “La Casa de los Famosos”, el reconocido cantante Jhonny Rivera encontró la inspiración para componer una canción que captura la esencia de los buenos deseos en medio de la adversidad.

En un video compartido a sus seguidores, Rivera compartió lo profundo que lo conmovió la conversación entre Alejandro y Nataly. El cantante admiraba la decencia y la caballerosidad de Estrada y se sintió obligado a plasmar estos sentimientos en una canción. “Admiré a este hombre por su decencia y tacto, porque otra persona podría haber reaccionado de manera diferente”, dijo Rivera.

La canción, de la que tampoco quiso dar su título, surgió de manera espontánea en la mente del artista. Rivera se despertó con la melodía y las palabras dando vueltas en su cabeza y se apresuró a plasmarlas en un papel. El resultado fue una pieza que él mismo describe como especialmente conmovedora. “Literalmente, me desperté con la idea de que esos buenos deseos para ti me perseguían tanto cuando me iba a la cama que me senté y los escribí de principio a fin”, compartió la cantante.

Jhonny Rivera escribió y grabó canción inspirada en palabras de Alejandro Estrada cuando terminó su matrimonio con Nataly Umaña. pic.twitter.com/mvO4uQLjAR — joseluengotop (@joseluengotop) April 16, 2024

Aunque la canción estaba lista para su lanzamiento, Rivera decidió mostrar un gesto de respeto hacia Nataly y Alejandro y decidió esperar un año antes de lanzarla. Esta decisión se tomó con la intención de evitar cualquier oportunismo y darle tiempo a la pareja para procesar su situación.

Como gesto de cortesía, Rivera compartió la canción con Alejandro Estrada, quien aceptó la pieza con alegría y agradecimiento. Además, el actor agradeció a Rivera por su consideración, reconociendo que otros artistas quizás no hubieran actuado con la misma sensibilidad.