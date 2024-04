“Todo mal”: Mateo Carvajal ‘chicaneó' el lujoso regalo que le compró a Salvador y recibió fuertes críticas

Mateo Carvajal es un influencer que se hizo reconocido luego de ser el ganador de la temporada de 2017 del ‘Desafio Super Humanos’ y por su participación en la ‘Isla de los famosos’, durante su participación en el Desafío conoció a Melina Martínez, una reconocida presentadora de varios programas de la televisión colombiana y ambos formaron una relación durante algún tiempo que se terminó hace un par de años, a pesar de la separación ambos tienen un hijo en común, Salvador.

Mateo en sus redes sociales comparte constantemente como es la crianza de Salvador, e incluso, el pequeño ha adquirido gustos de su padre, como por el deporte en algunas competencias y su forma de hablar, dejando ver que es un niño muy feliz y saludable; sin duda alguna, los detalles no faltan para el pequeño y Mateo compartió un regalo muy particular pasa Salvador. Es evidente, que Mateo es fanático del fútbol y es amante del Barcelona de España, por lo que decidió darle una camiseta original del equipo catalán a su hijo, y aunque no entienda el sentido del regalo, espera que la pasión por el fútbol también sea una pasión que pueda heredarle.

Mateo compartió el video, y en los comentarios, con humor, hicieron referencia a que es mejor el equipo rival del clásico, es decir, el Real Madrid y que pronto, el pequeño va a cambiarse de bando al equipo de Madrid.

El primer triunfo deportivo de Salvador en el atletismo

En redes sociales, Mateo compartió un tierno mensaje en el que reveló que su pequeño ha decido seguir sus pasos en la pasión por la preparación física y que el gran talento de Salvador lo ha llevado a correr su primera carrera internacional, su padre afirmó: “Desde antes que nacieras era una corazonada que tenía como papá poderte acompañar en tus primeros pasos. (...) Ahora se convierte en una realidad acompañarte en tu primera carrera. Muy pronto vas a correr tu primera carrera internacional. (...) Vas con toda ‘flaco’ hermoso, vamos a romperla”.

En la carrera, que su hijo completó exitosamente, Melina y Mateo celebraron de forma especial el logro de su hijo y la tenacidad que ha demostrado carreta a carrera. Aunque a la distancia, Melina llamó a su hijo en el momento más crucial de la carrera, y para Salvador fue motivación suficiente para terminar la carrera.