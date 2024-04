“La relación con mi pareja no es perfecta” Valerie Domínguez contó detalles inéditos de su vida familiar

Valerie Domínguez es una actriz, modelo, presentadora y diseñadora colombiana de ascendencia libanesa, nacida el 12 de enero de 1981 en Barranquilla, Atlántico, Colombia. Es conocida por haber sido coronada como Señorita Colombia 2005 y por su participación en el concurso de Miss Universo 2006, donde quedó entre las 10 finalistas.

Valerie también ha estado involucrada en el mundo del diseño, siendo dueña de una joyería con sede en Barranquilla y Bogotá. En su vida personal, está casada con Juan David Echeverri y tienen un hijo llamado Thiago Echeverri Domínguez.

Ahora bien, Valerie Domínguez y Juan David Echeverri, conocido como “El Pollo”, se conocieron a través de intercambios de mensajes en Instagram. Su historia de amor comenzó con conversaciones y transmisiones en vivo para los seguidores de Juan David, y siguieron hablando por esa red social.

Un día, Juan David sorprendió a Valerie enviándole dos botellas de vino a su apartamento, lo que marcó un momento especial para ambos. Esa noche, cada uno desde su casa, compartieron vino y comida virtualmente, lo que fortaleció su conexión.

La primera vez que se vieron en persona fue muy curiosa, ya que no sabían cómo saludarse. Valerie tomó la iniciativa y fue ella quien dio el primer beso. Su relación floreció durante la pandemia, y eventualmente se casaron en una ceremonia íntima y significativa. Hoy en día, comparten su amor y anécdotas en redes sociales, siendo una pareja muy querida por sus seguidores.

De hecho, Valerie Domínguez compartió en su cuenta de Instagram una mirada honesta sobre su vida más allá de las imágenes y videos que comparte en sus redes sociales, revelando que el miedo la consume diariamente.

“Mi vida es perfecta. Soy actriz, modelo, presentadora, una madre ejemplar y la esposa ideal. Tengo una familia preciosa y todas las mañanas me despierto superfeliz a hacer ejercicio y todavía estoy regia. Mentiras”.

“Soy Valerie Domínguez y muchas veces el miedo me paraliza y me cuesta enfrentar algunas situaciones. Me arrepiento de algunas decisiones del pasado. Dudo de mis capacidades como madre y la relación con mi pareja no es perfecta”, contó la modelo barranquillera.

También dio un mensaje de autovaloración y la importancia de quererse como uno es sin seguir los estereotipos de la sociedad: “No nos dejemos guiar por todo lo que vemos en redes sociales. Detrás de cada perfil hay una verdad escondida que no conocemos”, finalizó la recordada exreina.