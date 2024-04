El Jefe de ‘La Casa de los Famosos’ arremetió contra alcalde Galán por racionamiento en Bogotá

En ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, hay un personaje que resalta más allá de las celebridades que continúan en competencia, nada más y nada menos que ‘El Jefe’, hombre que recientemente estalló en sus redes sociales luego de la ejecución de la medida de racionamiento de agua en Bogotá, planteada por la Administración Galán ¿Qué dijo?

El ya eliminado, Camilo Díaz, ‘Culotauro’, fue de los primeros participantes en revelar la identidad del hombre que lleva la batuta de este reality desde el pasado domino 11 de febrero . Se trata de ‘Lucho Gardeazábal’, reconocido comediante que hizo parte de las filas del formato web, ‘Con Ánimo de Ofender’, en el que también estuvieron presentes, Camilo Sánchez y Camilo Parto, de ‘Fucks News’.

Fuera del concurso, Gardeazábal cuenta con una vasta comunidad digital que le siguen todas las ocurrencias que expresa en su propio formato web, ‘El Club de la Lagaña’, el cual realiza junto a uno de sus ‘parceros’ de vida, Jairo Cubides, audiovisual que ya superó los 20.000 seguidores en YouTube.

Precisamente, mediante las redes sociales de su programa ‘Luchito’ decidió arremeter en contra de Carlos Fernando Galán, haciendo uso de la risa y los comentarios jocosos, expresando entre otras cosas lo siguiente: “¿Usted cree que en la casa del señor alcalde hay racionamiento? No. Y la culpa se la pone al pueblo porque hay racionamiento donde vive el pueblo. (...)Dado el calentamiento global, esto ya no es tierra fría. (...) Y si antes era un problema bañarse con agua fría en Bogotá, ahora es una bendición”.

“De los mismos creadores del que es pobre es porque quiere, llega si usted no va a salir, no se bañe. Grande Galán”, “Ahora si a chupar mugre por gusto y no por obligación”, “Dentro de la casa deben estar oliendo sabroso”, “El Alcalde no va a dejar de bañarse por nosotros”, y “Como él no trabaja, no se baña”, fueron algunas de las reacciones.