Actriz de ‘Rigo’ confesó que tenía miedo de los ‘hates’ en redes por su personaje

La talentosa actriz Stephania Duque, conocida por su papel como Adriana Mora en la exitosa serie ‘Rigo’, interactuó con sus seguidores a través de sus redes sociales, respondiendo algunas de las preguntas que le han formulado sobre su experiencia en la producción.

Entre las consultas recibidas, una de las más destacadas fue sobre la recepción de comentarios negativos por su papel como la madre del primer hijo de Rigoberto Urán en la trama de RCN. En un video compartido en sus historias de Instagram, Duque reveló sus primeras impresiones y cómo enfrentó el temor a ser odiada por el público.

“Al principio tuve miedo, pensé que todo el mundo me iba a odiar. En la calle, algunas chicas me decían: ‘Es que detesto a Adriana’. Pero es obvio, no es algo personal hacia mí, es hacia el personaje y las circunstancias. También he encontrado gente que es fan de Adriana”, compartió la actriz, destacando la complejidad de su personaje y la diversidad de reacciones que generó en el público.

Duque también habló sobre los desafíos que enfrentó al interpretar a Adriana, incluido el de comprender el sesgo de la modelo hacia el ciclista y el manejo de motocicletas, una habilidad que tuvo que aprender para algunas escenas de la serie, a pesar de no tener experiencia previa en ello.

Recordó su proceso de audición, revelando que inicialmente envió un video a la producción y que un mes y medio después fue contactada para interpretar el papel de Adriana, lo que marcó un hito en su carrera actoral.

En las redes sociales, los usuarios elogiaron el talento y la entrega de Duque en su papel, destacando su habilidad para dar vida a un personaje complejo y controvertido. A pesar de las opiniones encontradas sobre Adriana, el consenso general fue el reconocimiento a la excelente interpretación de la actriz en la serie.