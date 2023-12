Stephanía Duque reveló que “sí existió” una mujer que tuvo amorío con Rigo

La serie ‘Rigo’, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, ha generado un notable impacto en diversas plataformas de redes sociales desde su estreno hace más de dos meses y actualmente ostenta el título de la producción más vista en el canal RCN, recientemente alcanzando el primer lugar de sintonía.

Un personaje que ha captado la atención de los televidentes es el de Adriana Mora, interpretado por Stephanía Duque, reconocida por su participación en diversas producciones nacionales como ‘Mentiras perfectas’, ‘Enfermeras’ y ‘La nieta elegida’. En una entrevista reciente con la emisora Tropicana, la talentosa actriz confirmó la existencia real de esta figura en la vida del pedalista Rigoberto Urán.

En el diálogo con la radio musical, la artista reveló algunos detalles sobre esta misteriosa mujer, quien se enamoró del ciclista paisa desde el momento en que cruzó la mirad con él. Sin embargo, Duque enfatizó que la representación en la serie “no es una versión exacta” de la vida de Adriana, resaltando que ese ni siquiera es su nombre real y guardando otros pormenores para no revelar elementos cruciales de la trama.

“Existió, pero es una representación no tan precisa. No puedo decir realmente quién es en este momento porque estaría revelando un poco cómo termina la historia. Su nombre real no es Adriana. Yo no tengo certeza de qué pasó y cómo pasó”, señaló la actriz durante la conversación.

Aunque dejó el tema en suspenso, muchos internautas especularon en las redes sociales que Duque podría estar interpretando a la madre de Matías, el primer hijo de Rigoberto Urán, nacido a principios de la década del 2010. Cabe destacar que el ciclista sostuvo una breve relación sentimental con una mujer de nombre Tatiana antes de conocer a Michelle Durango, su actual pareja y que tiene un papel principal en la bionovela.

Como se recordará, la historia de Tatiana se dio a conocer en la biografía de Urán, escrita por Andrés López, en la que señala que la mujer contactó al deportista cuando se preparaba para correr la Vuelta al País Vasco de 2011, anunciándole que estaba embarazada y que él sería el padre.