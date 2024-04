Sandra Muñoz de ‘La Casa de los Famosos’ contó cómo vio un extraterrestre mientras Mafe Walker hablaba

‘La Casa de los Famosos’ se ha caracterizado por ser uno de los realities más vistos por los colombianos desde su comienzo este 2024, pues personalidades de la farándula están encerrados las 24 horas del día compartiendo sobre sus creencias y su vida. Incluso una de las participantes que más sorprendió al ingresar al reality fue Mafe Walker, quien desde hace algunos años estuvo viral en las redes sociales por decir que puede comunicarse con extrarrestres, alienígenas y conocer sobre códigos.

En un comienzo los participantes se burlaron de las creencias de la joven, incluso la tildaron de “loca” pero a medida que fue avanzando el juego, varios de ellos se unieron y comenzaron a creerle.

Sandra Muñoz es una de las más recientes eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y en su rueda de medios, contó a Revista Semana, sobre una experiencia que tuvo con seres de otro planeta. “Hoy te puedo decir que cerré los ojos, me dejé llevar. Lo primero que vi fue un extraterrestre, lo juro por mi vida. Siempre respeté sus creencias. De hecho me daba pereza cada vez que tocábamos el tema de las conexiones y eso. Cada quien con su cuento, no necesariamente uno tiene que aguantarlo” dijo Sandra.

La exparticipante siguió contando que cuando estaba nominada se sentía triste, vulnerable y baja de nota. “Se me juntó todo, extrañaba a mis hijos, problemas en la casa. Entonces, tal vez yo me abrí para que pasara eso. Mafe empezó: ‘Que cierren los ojos, que pensemos en no sé qué’ y así, me fui yendo, me dormí. No sé si fue un sueño, no sé si fue la imaginación, pero vi el extraterrestre, muy alto, con unas manos muy largas, unas piernas largas, la cabeza muy ovalada y grande, los ojos también muy ovalados y grandes, morado” dijo Sandra.