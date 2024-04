‘La Casa de los Famosos’ ya cumplió dos meses al aire, y los temperamentos de los participantes siguen siendo el tema de conversación y el inicio de diferentes discusiones entre los famosos que decidieron llegar a la casa para ganarse los 400 millones de pesos. En esta oportunidad Karen Sevillano y Natalia Segura fueron als únicas participantes en ir directo a eliminación debido alos ‘encontrones’ que lleharon a tener con Julián Trujillo.

Julián Trujillo y Camilo Pulgarín se salvaron de ser eliminados de ‘La Casa de los Famosos’

Julián Trujillo durante el miércoles de nominación, fue elegido por sus compañeros para quedar en riesgo de liminación, pero durante la prueba de salvación fue el concursante con una puntiación total de 1.300 en puntería, haciéndolo quedar inmediatamente a salvo de ser eliminado y se asegura una semana más dentro de la competencia. Por otro lado, Camilo Pulgarín quien fue nominado por el público, fue salvado por Pantera, el líder de la semana.

Pese a que no dio sus razones, parece que Pantera lo hizo por estrategia, ya que el resto de los nominados no son muy cercanos al participante, y al estar nominado uno de los del equipo de los infiltrados, muy probablemente es por darle la oprtunidad al creador de contenido de seguir conociendo la dinámica de la casa y que pueda integrarse más al grupo. Así que posiblemente, no queria generar más controversia de lo que ya hay, así que Camilo era su jugada maestra, haciendo que el paisa se mostrara agradecido por la oportunidad y el voto de confianza que le estaba dando.

Por otra parte, en redes sociales celebran la salvación del actor, pese a que los seguiodres del team papilla, lo hayan querido eliminar todas las veces que ha estado nominado en gala de eliminación.