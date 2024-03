¿Hay corazón? Jhovanoty habló del momento en el que se enamoró de Laura Acuña

Jhovanoty sorprendió a sus seguidores con una de sus rutinas de comedia, pero no solo lo hizo por el contenido humorístico, sino por el hecho de revelar un dato interesante sobre su relación con la presentadora Laura Acuña, aprovechando la oportunidad para hablar del momento extracto en el que terminó enamorado de ella.

El comediante ha sabido llevar sus experiencias y ocurrencias a muchos colombianos a través de diferentes medios, presentándose en la radio y en la televisión, siendo elogiado por muchos debido a sus ocurrencias, su espontaneidad, y por supuesto, su talento para imitar a diferentes figuras públicas.

A propósito de este impulso que ha recibido en la televisión en los últimos años, el colombiano ha aprovechado para rodearse de grandes personalidades de este medio, no solo con sus compañeros de ‘Día a Día’, sino también con varias figuras que coincidieron con él en la última edición de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’.

Y fue justo en ese programa donde no solo compartió pantalla con Laura Acuña, sino que también tuvo la oportunidad de pasar varios días junto a ella en diferentes ciudades de Japón.

A lo largo del programa se pudo ver que ambos presentaron una buena química en la pantalla chica, desde jugarse bromas hasta hacerse cumplidos, todo desde el sentido del humor de Jhovanoty.

Pero de acuerdo a lo que el joven comenta en una de sus rutinas cómicas, no solo hubo buena química, sino que también desarrolló sentimientos por su compañera de viaje, contando cómo fue que sucedió esto.

¿Cómo fue que Jhovanoty terminó enamorado de Laura Acuña?

A través de un video en Instagram, el comediante empieza a contar que para él, la frase “te amo” ha sido desvalorizada, indicando que las personas la utilizan para todo tipo de situaciones.

En el mismo clip, Jhovanoty indicó que en sus tiempos se utilizaba para expresar la máxima muestra de afecto hacia una persona y que él aún mantiene esa creencia. Esto dio pie a recordar una anécdota junto a la presentadora, dando a entender cuándo fue que terminó enamorándose de ella.

“Yo viajé con Laura Acuña en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, le tomé una foto bonita y ella: ‘ay, te amo’. A mí no me digan ‘te amo’ porque yo me lo creo (...) Yo ya me vi en una reunión de padres de familia con nuestros hijos”, dijo entre risas el colombiano.

A propósito de este video, la modelo aprovechó la sección de comentarios de la publicación para recalcar que en efecto sí lo ama, compartiendo también el clip en sus historias de Instagram.