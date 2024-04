Con puro ‘bling bling’: Así fue la celebración del cumpleaños 39 de Maleja Restrepo

María Alejandra Restrepo más conocida como Maleja Restrepo ha sido una de las presentadoras que marco a una generación al estar a la cabeza de programas como ‘Play Zone’, ‘Guerreros Colombia’ y ‘Duro Contra el Mundo’. Pero gracias a las redes sociales se ha dedicado a la creación de contenido junto a su esposo Tatán Mejía y us hijas Guadalupe y Macarena. Sin duda, en redes sociales se han convertido en la familia más querida de los colombianos debido a su contenido familiar, de humor y sano en las redes sociales.

Una de las características de Maleja ha sido la diferencia de personalidad en comparación a su esposo, ya que la calena es mucho más extrovertida que Tatán, en resumen, la combinación perfecta.

Así fue la celebración del cumpleaños 39 de Maleja Restrepo

El pasado 12 de abril fue el cumpleaños de Maleja, y por supuesto, no podía faltar la celebración en redes sociales donde el flor y el ‘bling bling’ fueron los protagonistas. Amigos cercanos a la presentadora como Santiago Cruz, Natalia Tafur, Sebastián Vega, Iván Lalinde y demás amigos cercanos celebró su último año en el tercer piso con un divertido video.

Parte de la descripción menciona “BIENVENIDOS A MOS 39 ❤️ ya faltan 364 dias pa mis 40 😂Amo celebrar la vidaLa vida no es lo mismo si no hay con quien compartirla, y ustedes son parte de mis personas favoritas para vivirla con intensidad como me gusta. GRACIAS POR UN DÍA MÁGICO”. Por su parte, los seguidores de Maleja le dejaron diversos mensajes felicitándola por un año más de vida comentándole “Feliz cumpleaños Male linda! Que todo lo bueno siga llegando a tí! Abrazo enorme”, “Cómo estaría de buena la fiesta que hoy no han parecido”, “Son como niños parte 39″, “AMo que vayan con sus hijos”, “Te mereces todo el amor que te llega multiplicado millones. Feliz cumpleaños maleeee”.