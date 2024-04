“Qué desaTINO”: A Faustino Asprilla ‘le dieron palo’ porque presumió su encuentro con Iván Duque

Faustino Asprilla recibió críticas por su particular foto con el expresidente Iván Duque. Aunque es uno de los personajes deportivos más admirados del país, es bien sabido que las posturas políticas del ‘Tino’ han armado debate. Por eso, su encuentro con Duque, quien se ha alejado de la vida política desde que terminó su mandato en 2022, provocó toa clase de comentarios.

Este 13 de abril de 2024, ‘El Tino’ Asprilla mostró, a través de su cuenta de Instagram, que estuvo con el expresidente Iván Duque. Por medio de una foto, en la cual se le ve una sonrisa de ‘oreja a oreja’, Asprilla demostró su admiración por Duque. Además, acompañó la imagen con un corto mensaje, el cual dejó en evidencia su afinidad con el expresidente.

“Un placer enorme presidente”, Faustino Asprilla

Como se esperaba, la fotografía del ‘Tino’ Asprilla con el expresidente Iván Duque desató una oleada de comentarios en las redes sociales. Muchos criticaron al exjugador por mostrarse, nuevamente, como alguien afín al Centro Democrático y sus representantes. Pero también hubo quien bromeó con la situación y dejó de lado las pasiones políticas.

La posición de Faustino Asprilla sobre el porte legal de armas.

Recientemente, en un programa de Caracol Televisión, decidieron preguntarle a varios famosos si estaban de acuerdo con el que la ciudadanía tenga la posibilidad de portar armas de fuego; a lo que ‘El Tino’ contestó: “Totalmente de acuerdo, la gente de bien se tiene que armar. No entiendo por qué los bandidos andan armados y la gente de bien no. (...) Esto no puede seguir así, nos tenemos que armar”.