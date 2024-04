“No me quedaron ganas”: error de mamá de La Segura, de la Casa de los Famosos, que le cambió el tono de voz para siempre

La creadora de contenido e influenciadora caleña Nathalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ es una de las participantes de la ‘Casa de los Famosos Colombia’ más queridas por el público, pues en las noches de RCN se ha abierto y demostrado a todos los televidentes las difíciles situaciones por las que ha tenido que pasar en su vida.

Como es de esperarse, los familiares de los participantes del reality también son el foco de atención para los colombianos y muchas preguntas han surgido de usuarios en redes sociales sobre la mamá de La Segura y su tono de voz.

Alexa Mena es el nombre la caleña que comparte en sus redes sociales su estilo de vida fitness en videos y fotografías, por lo que muchas personas han preguntado por qué tiene el tono de voz grave, pero la mujer no siempre lo tuvo así.

Según lo expresado por la madre, su tono de voz cambió luego de que ella se sometiera a procedimientos quirúrgicos para cambiar su cuerpo y evitar jornadas extensas de ejercicio, hace varios años, pero lo que no se esperaba eran los efectos secundarios que trajo la cirugía.

“Una vez yo quería marcarme mucho, y muy rápido, y no me quería demorar en eso. Me apliqué un ciclo de esos para marcar, esos que traen testosterona, y eso me puso la voz así de gruesa. Yo un día dije ‘si puedo facilitarme la vaina, pues hágase eso’ y me lo hice, pero no lo volví a hacer porque no me quedaron ganas” dijo la mamá de La Segura a través de sus redes sociales.