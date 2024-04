“Muy hipócrita” Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se fue encontrá de Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano es una influenciadora colombiana que se hizo famosa tras la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019. La historia de Aída Victoria es notable porque pasó de ser una persona desconocida a una figura pública muy seguida en las redes sociales.

Recientemente, fue condenada a 13 años de prisión por su participación en la fuga de su madre, quien escapó durante una cita odontológica en Bogotá.

Según los informes, Aida Victoria y su hermano, quien era menor de edad en ese momento, ayudaron a su madre proporcionándole los materiales necesarios para la fuga dentro de un maletín negro. A pesar de la condena y la situación legal, Aída Victoria ha utilizado su popularidad para compartir contenido en sus plataformas digitales, hablando sobre su vida, su familia y otros momentos especiales, lo que le ha ganado más de 3.6 millones de seguidores en Instagram.

Es importante mencionar que la sentencia aún puede ser apelada y que el Tribunal Administrativo de Bogotá debe ratificar el fallo. Aída Victoria, cuyo nombre real era Caroline, decidió cambiarlo en solidaridad con su madre y adoptó el nombre de Aida Victoria, que significa “Aida la victoriosa”.

Ahora bien, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, que es hijo del presidente Gustavo Petro, hizo una serie de comentarios sobre el caso de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano en sus redes sociales: “En un principio hablaba con ella e incluso ella estaba enterada de mi relación con Nicolás, por eso me pareció extraño que cuando capturaron a Nico nos atacara... me pareció muy hipócrita”.

Respecto a la condena de Aída Victoria, Laura Ojeda aseguró que pese a sus diferencias no podría juzgarla: “Sin embargo, independientemente de eso, no la juzgo y me parece una injusticia la pena que le dieron”.

“Hay gente realmente delincuente y libre, por querer vengarse de la madre se la llevan por delante, la situación que rodea la política... mucha gente cobarde”, finalizó.