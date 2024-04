“¿Podías salir del país?”: Aida Victoria Merlano fue cuestionada por viajar a París Europa mientras espera su sentencia

Aida Victoria Merlano despertó la sospecha de un internauta luego de que publicara en sus historias de Instagram que había salido de Colombia para viajar a Europa. Y a propósito de esto, la influencer aprovechó para aclarar qué sí puede salir del país sin ninguna consecuencia, explicando todo en un contundente mensaje.

La creadora de contenido ha tenido algunos días complicados a propósito de que el Tribunal Superior de Bogotá la sentenció a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, mostrándose un poco consternada por esto.

Y es que si bien los primeros días después haber anunciado su sentencia se mostró bastante tranquila y con una actitud positiva, en la última semana confesó que el miedo y la incertidumbre le ha estado generando malestar, llegando a mostrarse vulnerable en algunas publicaciones de Instagram.

Sin embargo, tal parece que la joven decidió tomar cartas en el asunto, ya que después de que una amiga que está en Milán, Italia, le dijo que le gustaría que estuviera con ella, no dudó en armar su equipaje y tomar un vuelo directo a esta ciudad, para posteriormente dirigirse a París, Francia.

Pero tal parece que algunos internautas están muy atentos a los movimientos de Aida Victoria Merlano, ya que un usuario de Instagram no dudó en preguntarle si ella podía salir del país a pesar de su situación con la justicia colombiana: “Anda y no que no podías salir del país?”.

La influencer hizo público el mensaje del internauta, mostrando también la respuesta que le dio, bromeando con el hecho de que tenía una cita importante: “Nene fue porque tengo una cita directamente con el Papa”.

¿Aida Victoria Merlano sí podía salir de Colombia?

A través de la misma serie de historias, la creadora de contenido aprovechó para hablar de manera más seria sobre el tema de su salida del país para dejar en claro que si bien tiene un caso abierto con la justicia colombiana, no le han impuesto una medida que le impida viajar a otros lugares del mundo.

“No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación en la que la única certeza que tengo es que se me escapa de mis manos. Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras PUEDO”, escribió Aida Victoria Merlano en su historia.