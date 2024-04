¿Ya no aguanta más? Mamá de ‘La Segura’ pide que eliminen a su hija de ‘La casa de los Famosos’ Foto: Instagram @la_segura

‘La Segura’, cuyo nombre real es Natalia Segura, es una influencer colombiana muy destacada en las redes sociales. Su presencia en Instagram es notable, con 8.9 millones de seguidores en su cuenta oficial. Durante casi una década, ha construido y consolidado esta audiencia.

Aunque desde su infancia soñó con ser actriz, el destino la llevó por un camino diferente. Su fama se debe a la creación de videos humorísticos que reflejan situaciones de la vida cotidiana, y su audiencia se ve reflejada en ellos. En estos videos, a menudo está acompañada por su pareja, Ignacio Baladán, quien le brinda un amor y apoyo incondicional.

Sin embargo, la vida de ‘La Segura’ no ha estado exenta de desafíos. A los 18 años, fue víctima de un ataque de bala que impactó su columna vertebral, afectando su movilidad. A pesar de que los médicos le dijeron que no podría volver a caminar, no se rindió y, con terapias, superó ese trágico suceso. Además, el año pasado tuvo que someterse a una cirugía para extraer los biopolímeros que quedaron incrustados en sus glúteos. Afortunadamente, logró superar ese episodio, aunque el dolor en su columna es constante.

‘La Segura’ también es participante de “La Casa de los Famosos” y ha cautivado a sus seguidores con su valentía y perseverancia. A pesar de los obstáculos, sigue compartiendo su vida de la mejor manera posible y continúa siendo una figura influyente en Colombia y Latinoamérica.

Ahora bien, ‘La Segura’ se ha convertido en una participante fuerte dentro del reality de RCN, junto con Karen Sevillano se han convertido en la dupla de “chismosas de confianza”, que viene generando contenido sobre lo que sucede al interior de la casa con su característico sentido del humor.

Pero lastimosamente, debido al atentado que sufrió en el 2021 la influencer ha tenido dolores muy fuertes de espalda que le impiden participar de las pruebas físicas.

Aunque los seguidores de la caleña no han dudado en expresar su apoyo y la motivan a que siga en competencia, su madre Alexandra Mena tiene una opinión muy distinta al respecto. En un video publicado en sus redes sociales, le pidió a sus seguidores que no la respalden con su permanencia en el programa de telerrealidad del Canal RCN.

“Yo sí quisiera pedirles, los que vean, se identifiquen y que estos les resuene en sus corazones, que no vale la pena que siga ahí. Que se queden con sus actores, su programa, que sigan adelante felices”, afirmó Alexandra.

La mujer explicó que con esta propuesta lo que busca es que su hija pueda recibir la atención médica necesaria para seguir su vida con normalidad y no ver una afectación mayor en su movilidad por cuenta de su permanencia en el reality show a toda costa, manifestando que es mejor para su propia salud que no siga participando.