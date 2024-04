¿Peleas con canal o sus compañeros? Mabel Cartagena contó las razones por las que renunció a ‘El Lavadero’

Mabel Cartagena es actriz y presentadora, se ha destacado a lo largo de su carrera por ser parte de formatos como ‘Muy Buenos Días’ y ‘El Lavadero’ en RCN, además de que en ocasiones participó en ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’; pese a esto, se alejó de las pantallas por un tiempo y su cercanía con quienes la admiran para la presentación, se limita a las redes sociales.

Precisamente desde sus redes, habla de muchas de las anécdotas que marcaron su carrera como presentadora y algunos de sus seguidores, le hacen preguntas sobre su vida como parte de la pantalla y es por esto, que reveló las razones que la hicieron despedirse de ‘El Lavadero’, un formato en el que se contaban chismes y era protagonizado por Graciela Torres, más conocida como la ‘Negra Candela’, Rodrigo Castro y Mabel, además de otros personajes que hacían sketch humorísticos sobre algunos comediantes colombianos.

Mabel contó que aunque el formato impulsó mucho su carrera en la televisión, y que es uno de los programas que más amó hacer en su vida, la presentadora contó que los factores que la llevaron a renunciar fueron las condiciones laborales, en especial su sueldo. Mabel contó: “Era el espacio número uno de entretenimiento y además teníamos un rating superalto, tengo la fortuna que trabaje cuando la televisión era bacanisima, porque no había redes sociales; pero todos esos años (al rededor de 9) yo devengaba un salario de $3.200.000. No sé cuanto ganaba la negra, pero ella ganaba más que yo”, afirmó la presentadora.

Mabel agregó que su salario no era suficiente para vivir en la ciudad de Bogotá y por eso, decidió pedir un aumento: “Yo estaba cansada, pero amaba hacer el programa. Así que decidí hablar con recursos humanos y les dije: ‘Yo llevo casi una década en el canal y ganó esto, eso es muy poquito, y me gustaría que me subieran el sueldo”, pero la respuesta fue negativa, por esta razón la presentadora decidió despedirse.

Mabel afirmón que aunque le afirmaron que no era indispensable para el canal, su puesto en El Lavadero nunca pudo ser llenado e incluso, el programa se acabó un año después.