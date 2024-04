Mary Méndez oferta prendas nuevas y de un solo uso para ayudar a fundaciones animalistas; así puede adquirirlas

Mary Méndez es una reconocida presentadora y empresaria que cuenta con más de 25 años siendo parte de la televisión colombiana. Los inicios de la samaria se dieron en programas como ‘La banda de los francotiradores’ de También Caerás y ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’. Años más tarde la conductora regresó a la pantalla chica siendo parte de ‘La Red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión junto a figuras como Carlos Vargas, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo. Además, la samaria decidió lanzar su marca de productos saludables ‘Fit cook’, la cual suele promocionar a través de sus redes sociales y recientemente aprovechó para dar a conocer que pondrá en venta prendas nuevas y de un solo uso para ayudar a fundaciones animalistas.

Desde hace varias semanas la presentadora de ‘La red’ dio a conocer que tomó la decisión de darle un nuevo sentido a aquellas prendas que no usa, pues más allá de las ganancias obtenidas pretende ofertarlas a quienes sí les den un buen uso, pues las donaciones recogidas serán otorgadas a las Fundaciones de Animales que desde hace algún tiempo ha busca ayudar, teniendo en cuenta su amo y cariño por los animales.

La primera venta se realizó el pasado lunes en donde la plataforma ‘Desprendarte’ ha sido la elegida para llevar a cabo esta iniciativa, quienes hace unos días estuvieron en el apartamente para llevarse la ropa elegida que es nueva o tienen un solo uso.Aunque se pensó que esta sería la única venta de Mary Méndez recientemente aseguró que este propósito sigue adelante mostrando otras de las prendas elegidas e incluso mostró un ‘leggins’ que había acabado de comprar, pero que también se une a esta oferta así como una botas que ofertará: “Absolutamente divinas. Miren caja, factura, jamás en la vida han sido usadas. Color divino. Háblame de esta bota tan espectacular. Las pedí, tengo 40 botas de este color. No quiero que suene pretencioso, simplemente estoy desprendiéndome de cosas que no necesito que ya tengo y que le pueden ayudar mucho más a animalitos”.

¿Qué precio tiene las prendas de Mary Méndez?

Aunque no se dio a conocer en totalidad las prendas que puso en venta Mary las cuales son ofertadas en ‘Desprendarte’ los rangos de precios con los que cuenta esta plataforma se encuentra entre los 20.000 y los 815.000 pesos, pues no solo se trata de ropa, sino también de todo tipo de accesorios: “Yo no estoy buscando enriquecerse, ni volverme millonaria con esta vaina, ni más faltaba. Como ven tengo lo suficiente y si puedo donar un poquito por qué no”.

¿Qué ganancias obtendría Mary Méndez?

De acuerdo con la información compartida por la mencionada plataforma el pago y por ende, las ganancias obtenidas estas se dividen en 3 rangos: Usadas con un 50 % para el vendedor y 50% para Desprendarte. Nueva con etiqueta: 60% para el vendedor 40% para Desprendarte. Alta gama: 70% para el vendedor 30% para la Desprendarte, es decir, que la presentadora Mary Méndez tendría consigo altas ganancias a lo largo de estas ventas.