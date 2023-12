“Llegó mi colágeno”: Mary Méndez de ‘La Red’ mostró con quién disfruta de sus vacaciones en Santa Marta

Mary Méndez es una reconocida presentadora quien ha hecho parte del programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol televisión desde hace varios años en compañía de Frank Solano, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo. Sin dejar de lado, que decidió llevar a cabo su faceta como empresaria de productos saludables, la cual ha logrado ser todo un éxito en distintos lugares del país. Ahora, la samraria aprovechó sus días de descanso del canal para mostrar con quién disfruta de sus vacaciones en Santa Marta.

La presentadora más allá de su presencia en el programa, ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su sencillez y espontaneidad, pues además se ha convertido en una de las figuras más destacadas por su contenido de ejercicio y recetas balanceadas en plataformas digitales como Instagram. Además, desde hace pocos días, Mary aprovechó la temporada decembrina para visitar su ciudad natal Santa Marta.

En medio de la emoción por estar en su tierra, también aprovechó para compartir con su familia, sus padres, quienes según ella, son su más grande amor y el resto de sus seres queridos, pero sin duda, quien se robó el show fue, precisamente, “su colágeno” tratándose de uno de sus familiares.

En medio de una de sus publicaciones, la presentadora aseguró: “Llegó mi colágeno… Mi sobrino, papasote, delicia”, sus palabras estuvieron acompañadas de una imagen de su ser querido mientras que disfrutaban de un almuerzo. Además, horas más tarde, la presentadora se encargó de compartir otro clip en el que recorría la ciudad y volvió a resaltar el atractivo con el que cuenta su familiar.

Lo cierto es que actualmente la empresaria se encontraría soltera, pues asegura que una de las cosas que más le gusta es estar sola, dejando claro que no le afecta, ya que logra llevar a cabo sus gustos de principio a fin. Además, la samaria a pesar de sus diversos proyectos, no duda en tomarse unos días de descanso y por ende, compartir con el resto de su familia, quienes no residen en Bogotá.