La situación del embalse de Guatapé ha puesto en alerta a la ciudad de Bogotá debido a una posible escasez de agua, y diversas personalidades del mundo del entretenimiento han decidido sumarse a la causa promoviendo medidas para el racionamiento del vital líquido en los próximos días.

Entre estas personalidades se encuentra el reconocido presentador de Caracol, Iván Lalinde, quien ha utilizado sus plataformas en redes sociales para interactuar con el público y recabar recomendaciones sobre cómo hacer un uso racional del agua en tiempos de crisis.

Lalinde expresó su agradecimiento a todas las personas que respondieron a su solicitud de recomendaciones y seleccionó algunas para compartir con su audiencia. Entre las sugerencias destacadas se encontraba la de recoger la primera agua de la regadera con un balde mientras se espera que salga la caliente, así como la de utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes y así reducir el consumo de líquido.

Sin embargo, una de las recomendaciones que recibió y generó asombro fue la de orinar en el lavamanos. Aunque Lalinde estuvo de acuerdo con esta sugerencia, su convicción parecía titubear mientras la presentaba, argumentando que podría ser una opción viable dado que se utiliza menos agua en comparación con el tanque del sanitario. Además, sugirió que los hombres podrían realizar esta acción con mayor facilidad.

Iván Lalinde compartió consejos para ahorrar agua y uno generó “asco” en redes pic.twitter.com/WDxTV1t1fX — joseluengotop (@joseluengotop) April 11, 2024

A pesar de reconocer que esta recomendación podría generar cierto disgusto en algunas personas, Lalinde afirmó entre risas que es una opción válida en momentos de crisis de racionamiento de agua. Su enfoque ligero y humorístico sobre el tema busca hacer más llevadera la difícil situación que enfrenta la ciudad y promover la solidaridad y la responsabilidad ciudadana en medio de la crisis.

La iniciativa de Iván Lalinde reflejó la importancia de la colaboración de todos los sectores de la sociedad para enfrentar los desafíos ambientales y promover prácticas sostenibles en el uso del agua. Sin embargo, hubo quienes no respaldaron la idea de orinar en el lavamanos. “¡Que asco!, No me parece porque es donde uno se lava manos y la boca”, escribió uno de los internautas en redes.